Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров

Влада Некрасова

Корпорация Microsoft утверждает, что большинство зафиксированных ее специалистами хакерских атак, санкционированных на уровне властей государств, исходили в последние два года от России, Ирана, Китая и КНДР.

«Microsoft отслеживает активность со стороны хакеров, поддерживаемых властями, с тем, чтобы обеспечивать безопасность наших платформ, сервисов и клиентов. Если клиент становится мишенью или оказывается подвержен действиям поддерживаемых властями хакеров, активность которых отслеживает Microsoft, мы направляем пользователю уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне (NSN, nation state notification)», — сообщается в докладе по цифровой безопасности, опубликованном на сайте Microsoft.

Согласно документу, за последние два года Microsoft направила клиентам в общей сложности более 13 тысяч таких уведомлений.

«В процентном соотношении наибольшее число уведомлений NSN касались действий, исходящих из России, а также Ирана, Китая, Северной Кореи и других стран», — говорится в докладе.

Ранее компания также утверждала, что хакеры из России, Ирана и Китая якобы причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к предстоящим выборам президента в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что выводы американской компании о «вмешательстве» России в выборы в США не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.