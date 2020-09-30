Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров
Корпорация Microsoft утверждает, что большинство зафиксированных ее специалистами хакерских атак, санкционированных на уровне властей государств, исходили в последние два года от России, Ирана, Китая и КНДР.
Согласно документу, за последние два года Microsoft направила клиентам в общей сложности более 13 тысяч таких уведомлений.
Ранее компания также утверждала, что хакеры из России, Ирана и Китая якобы причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к предстоящим выборам президента в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что выводы американской компании о «вмешательстве» России в выборы в США не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств.
Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.