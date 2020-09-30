Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров

Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров

Корпорация Microsoft утверждает, что большинство зафиксированных ее специалистами хакерских атак, санкционированных на уровне властей государств, исходили в последние два года от России, Ирана, Китая и КНДР.

«Microsoft отслеживает активность со стороны хакеров, поддерживаемых властями, с тем, чтобы обеспечивать безопасность наших платформ, сервисов и клиентов. Если клиент становится мишенью или оказывается подвержен действиям поддерживаемых властями хакеров, активность которых отслеживает Microsoft, мы направляем пользователю уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне (NSN, nation state notification)», — сообщается в докладе по цифровой безопасности, опубликованном на сайте Microsoft.

Согласно документу, за последние два года Microsoft направила клиентам в общей сложности более 13 тысяч таких уведомлений.

«В процентном соотношении наибольшее число уведомлений NSN касались действий, исходящих из России, а также Ирана, Китая, Северной Кореи и других стран», — говорится в докладе.

Ранее компания также утверждала, что хакеры из России, Ирана и Китая якобы причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к предстоящим выборам президента в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что выводы американской компании о «вмешательстве» России в выборы в США не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров
Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров
Страшная правда про загадочный аутфит Тэхёна
Страшная правда про загадочный аутфит Тэхёна
В октябре падают звезды: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
В октябре падают звезды: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Valentino и Levi's выпустили совместную коллекцию — ее представили на модном показе в Милане
Valentino и Levi's выпустили совместную коллекцию — ее представили на
Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным
Россия решила затопить свой модуль МКС
Россия решила затопить свой модуль МКС
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с
Шэрон Стоун показала редкое фото с тремя подросшими сыновьями
Шэрон Стоун показала редкое фото с тремя подросшими сыновьями
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылись пять центров «Точка роста»
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылись пять центров «Точка
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство реализуется без сбоев – Сергей Кравцов
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство
Свыше 7 млн школьников обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов
Свыше 7 млн школьников обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
У Чимина пошла кровь во время концерта
У Чимина пошла кровь во время концерта
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена театральному искусству
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена

Еще по теме

"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
ФБР и МВБ США поговорили с Facebook и Microsoft о хакерских атаках
МИД: Обвинения Microsoft рассчитаны на политический «вау-эффект»
Microsoft пока не получила официального уведомления от ФАС