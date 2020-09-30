Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Кержаковым: "Начал душить подушкой"

Вадим Карасев

27-летняя Милана Тюльпанова рассталась с 37-летним Александром Кержаковым еще в 2018 году, однако до сих пор вспоминает, каким кошмаром для нее обернулся их недолгий брак. Недавно девушка даже представила книгу под названием "Убей в себе жертву", в которой подробно рассказала о своих непростых отношениях с футболистом.

В одной из глав Милана призналась, что бывший муж постоянно поднимал на нее руку, а однажды в ярости даже чуть не вытолкнул ее из окна высотного дома.

"Тварь! Ты предала меня! Как ты можешь не доверять мне?!" — кричал на меня мой любимый муж. Не успела я задать вопрос, как получила удар по голове и оказалась на полу в луже крови... От неожиданности я сначала поползла, а потом вскочила и побежала. Неожиданно он оказался совсем рядом, в ту же минуту схватил меня за волосы и, с невероятной силой кинув на кровать, начал душить подушкой,

— рассказала Тюльпанова об одном из эпизодов домашнего насилия в своей книге.





Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

Милана призналась, что Александр регулярно проявлял к ней жестокость, а она долгое время ему все прощала, потому что была зависима в этих отношениях и буквально не представляла себе жизни без Кержакова.

В книге Тюльпанова также рассказала о неверности бывшего мужа. По словам девушки, первая измена случилась всего через три месяца после их свадьбы в 2015 году. Об этом Милана узнала после звонка журналистов, которые сообщили ей, что Александр в это время сидит в ресторане с другой девушкой.

Я, естественно, тут же позвонила Саше, он сказал, что это просто рабочая встреча. На тот момент у меня была карта, привязанная к Сашиному счету. Мама посоветовала позвонить в банк и узнать, не снимал ли он какие-то апартаменты на свою фамилию. Но из банка перезвонили ему, уточнив, можно ли давать мне такую информацию. Саша был в гневе. Он позвонил и начал кричать, что мы разводимся. "Какое право ты имеешь проверять, что я делаю? Если я сказал, что на рабочей встрече, значит, я на рабочей встрече!". Дальше было много обидных и нецензурных слов в мой адрес. Вместо того чтобы наговорить ему гадостей в ответ или бросить трубку, начала извиняться перед ним,

— вспоминает в своей книге Милана.





Александр Кержаков





Милана Тюльпанова

Напомним, что Милана Тюльпанова и Александр Кержаков поженились в 2015 году, а через два года после этого на свет появился их сын Артемий. В 2018-м Милана объявила о расставании с мужем, а еще через год пара официально оформила развод. Расставание Тюльпановой и Кержакова получилось скандальным и широко обсуждалось в СМИ.





Милана Тюльпанова

Долгое время бывшие супруги вели борьбу за опеку над общим сыном: футболист утверждал, что малыш не может жить вместе с мамой, потому что она зависима от алкоголя и наркотиков. Позже выяснилось, что Милана действительно некоторое время употребляла запрещенные препараты, но со временем смогла справиться с этой проблемой. После этого девушке удалось добиться опеки над сыном через суд. После громкого развода с Александром Кержаковым Милана открыла центр помощи женщинам, страдающим от домашнего насилия.





Милана Тюльпанова с сыном Артемием





Кстати, сам Александр Кержаков отказался как-то комментировать выход откровенной книги своей бывшей супруги. Сейчас ему совсем не до этого, ведь он счастлив в новых отношениях с кинопродюсером Евгенией Ледащевой. Именно с возлюбленной и детьми он провел весь карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.





Александр Кержаков с возлюбленной Евгенией Ледащевой и детьми от предыдущих отношений