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Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии

Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительству Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования, это следует из письма, размещенного на интернет-сайте организации.

Как говорится в обращении, данный вопрос не решен, что "приводит к правовым коллизиям". Как указывают в ФНПР, из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.

В законодательстве прописано, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, отмечают в ФНПР.


Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.

# Россия
По материалам: ria.ru

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