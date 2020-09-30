На Марсе нашли озера размером с Чехию

Вадим Карасев

Исследователи обнаружили на Марсе систему из нескольких озер. Они расположены на одном из полюсов планеты, а общая их площадь достигает 45 тысяч км² – это приблизительно равно территории Чехии.

Четыре озера располагаются под поверхностью планеты и объединены в единую систему. Если ширина трех из них не превышает нескольких километров, то у самого большого, центрального, этот показатель равен 30 км.

Ценность открытия заключается в том, что ранее все озера на Марсе считались ледяными. Может ли существовать в найденных водоемах жизнь, зависит от того, насколько вода в них соленая.

Ruposters писал, что российские ученые в ноябре представят альбом с доказательствами существования внеземной жизни. До этого специалисты из Кардиффского и Массачусетского технологического университетов обнаружили в атмосфере Венеры ядовитый газ фосфин, что тоже может быть признаком деятельности живых организмов.