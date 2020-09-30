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На Марсе нашли систему озер с жидкой водой

На Марсе нашли систему озер с жидкой водой
Итальянские ученые обнаружили в районе Южного полюса Марса систему озер с жидкой водой, сообщает The Guardian со ссылкой на опубликованное в научном журнале Nature Astronomy исследование.

О возможном существовании одного большого подземного озера стало известно еще два года назад, а сейчас догадки удалось подтвердить. По оценкам специалистов, ширина водоема составляет от 20 до 30 км, он расположен на расстоянии около 1,5 км под ледяной поверхностью Марса.

Исследование проводилось с помощью аппарата орбитальной станции Mars Express. Теперь ученые смогли обнаружить еще три озера на Южном полюсе. Все эти водоемы разных размеров отделены друг от друга, но образуют единую систему.
Специалисты предполагают, что озера не замерзают на Марсе благодаря высокой концентрации соли. По их мнению, температура поверхности на Южном полюсе составляет -172 °C.

Авторы исследования объясняют, что наличие воды повышает вероятность жизни микроорганизмов на планете. В связи с этим ученые призывают отправить будущие космические миссии именно Марс.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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