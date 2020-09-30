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Надувные лодки из ПВХ – как выбрать?

Отправляясь на рыбалку, вам в обязательном порядке понадобится удочка, наживка и, надувная лодка! Ловить рыбу можно и с берега, но это не так увлекательно, да и улов будет существенно меньше.

Приобрести качественную надувную лодку по минимальной стоимости вы сможете в интернет-магазине по производству и продаже лодок из ПВХ «Тулин» https://tulin-lodki.ru/. Компания «Tulin» осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет качественные лодки из ПВХ для рыбалки и охоты по самым низким ценам.

Почему стоит купить лодку из ПВХ?

Лодка из ПВХ очень прочная, но при этом легкая и компактная (в сдутом состоянии), если сравнивать с аналогичными лодками из толстой резины или металлическими/деревянными конструкциями. Транспортировать такую лодку очень просто – она легко помещается в багажник любого автомобиля или походный рюкзак.

Кроме прямого назначения, ловли рыбы и охоты на различную живность, лодку из ПВХ можно использовать для банального отдыха на воде и организации прогулок со всей семьей. Однако стоит обратить внимание на некоторые технические нюансы, при выборе лодки, в зависимости от её прямого назначения.

Выбираем правильную лодку

Основой для любой надувной лодки из ПВХ является синтетическая ткань, пропитанная и склеенная в несколько прочных слоев. Толщина напрямую зависит от назначения, например, плавания в пресной или соленой воде, а также от количества пассажиров, которое сможет взять на борт небольшое судно.

Самый оптимальный вариант – это выбирать надувную лодку из ПВХ с количеством слоев от 5 до 7. Не стоит забывать и про плотность материала, особенно на дне лодки – минимум 700, но лучше 1000-1100 г/м2. Обязательно попробуйте разложить, а затем самостоятельно собрать лодку перед покупкой. Таким образом вы сможете выявить дефекты или брак.

При визуальном осмотре на ПВХ не должно быть складок или трещин – это гарантирует безопасность в период длительной эксплуатации лодки. Ещё одной мерой безопасности является факт исполнения лодки из нескольких независимых камер с воздухом. В таком случае, если лопнет одна из камер, малое судно все равно останется на плаву, и вы сможете благополучно добраться до берега или дождаться помощи.

Больше информации о надувных лодках из ПВХ вы сможете найти на страницах официального сайта интернет-магазина «Тулин» по адресу https://tulin-lodki.ru/.

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