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Нардеп Яна Зинкевич сообщила, что повторно заразилась коронавирусом

Нардеп Яна Зинкевич сообщила, что повторно заразилась коронавирусом

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Народный депутат Яна Зинкевич повторно заразилась коронавирусной инфекцией. Парламентарий сообщила об этом в Facebook. Заражение выявлено во время массового тестирования депутатского корпуса. Результат был неожиданным, поскольку депутат уже болела COVID-19 полгода назад, в марте. В тот раз на карантин ушел весь парламентский комитет по здравоохранению.

«Сдавали всей фракцией анализы на коронавирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат… Из симптомов пока только сильная усталость. Я уже болела один раз коронавирусом. Надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)», — написала депутат.

Напомним, в Верховной Раде на текущей неделе зарегистрирован всплеск коронавирусной инфекции. Депутаты решили пока не собираться в зале, а перейти на работу онлайн.

Фото Яна Зінкевич/Facebook

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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