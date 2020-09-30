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Олег Майами рассказал, что «никогда не любил Настю Ивлееву»

Олег Майами рассказал, что «никогда не любил Настю Ивлееву»

Сейчас певец Олег Майами счастлив с Айзой Долматовой, но еще два года назад он встречался с Настей Ивлеевой. Знаменитости даже выпустили совместный любовный клип «Если ты со мной». Идеальные отношения длились недолго, через три месяца Ивлеева ушла к Элджею.


На днях Олег стал гостем YouTube-шоу «50 вопросов», где заявил, что не в обиде на Настю, так как сам не питал к ней глубоких чувств.


«Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я — на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались»,

— рассказал он.

Однако ведущий напомнил, что у себя в Instagram Олег выкладывал совместные кадры с Ивлеевой и под одним из них написал:

«Я влюблен. И не собираюсь ни от кого это скрывать. В ней я увидел свое отражение».

После этого Олег сильно удивился. Однако забирать свои слова обратно не стал.

«Я говорил, что люблю? Значит, любил… Да нет! Она мне просто нравилась. У меня есть такая штука: я вижу тех, кто в скором времени превратится во что-то масштабное. Настюха должна была быть такой сочной. Все же при ней»,

— ответил Олег.

Исполнитель также добавил, что искренне рад за Настю и Элджея, но общение с ними старается избегать.

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По материалам: popcake.tv

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