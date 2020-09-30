Опрос: 42% работодателей не планируют сокращать штат

Влада Некрасова

Большинство работодателей (42 процента) не планируют в этом году изменения в штате компании, следует из результатов исследования, проведённого сервисом «Работа.ру». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно результатам исследования, 32 процента российских компаний ждут, что 2020 год принесёт им убытки. Ещё 50 процентов организаций полагают, что такие прогнозы делать пока рано. Уверены в получении прибыли 18 процентов респондентов.

Среди российских компаний 42 процента не планируют до конца года сокращать штат. Около трети — 33 процента — заявили, что готовы трудоустраивать новых сотрудников. При этом 25 процентов опрошенных планируют проводить оптимизацию и сокращение штата.

По словам коммерческого директора «Работы.ру», пандемия и ограничительные меры сильно ударили по российскому бизнесу, однако в третьем квартале 2020 года наблюдается постепенное восстановление рынка.

«Наш опрос среди работодателей показал, около трети компаний уверены, что до конца 2020 года они сумеют оправиться от кризиса, а 26% заявили, что для полного восстановления бизнеса им потребуется до полугода», — сказал он.

Опрос проводился в сентябре 2020 года во всех округах России. В нём приняли участие более тысячи представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов.

В августе Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России к концу 2021 года не должна превышать 4,7 процента. Он также отметил, что, «несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике, безработица в России ещё находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения».

Позже Минтруд подготовил проект приказа целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год. По оценке ведомства, к концу следующего года численность занятого населения в стране должна соответствовать показателю 2019 года и составить 71,9 миллиона человек.