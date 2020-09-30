Осенние каникулы для школьников Москвы пройдут с 5 по 18 октября – Собянин

Анастасия Иванова

Осенние каникулы для школьников Москвы пройдут с 5 по 18 октября, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы. В период каникул дистанционных занятий не будет», – подчеркнул Собянин.

По его словам, детские сады и дошкольные группы продолжают работать по обычному графику.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно», – написал Собянин.

