Перепалки, брань и подозрения: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Влада Некрасова

Президент США республиканец Дональд Трамп и его основной соперник на выборах демократ Джо Байден встретились во вторник на первых дебатах в Кливленде, штат Огайо, передает РИА Новости.

По мнению экспертов, развернувшаяся политическая дискуссия была отмечена де-факто непреодолимыми спорами и использованием непарламентских выражений, чего обычно не допускали участники предыдущих дебатов.

Из наиболее резонансных непарламентских выражений, озвученных Джо Байденом, стали фразы "Да заткнись уже, парень", "Все знают, что он лжец", "Продолжай тявкать, парень". Он также назвал действующего американского президента "клоуном", "щенком Путина" и "расистом".