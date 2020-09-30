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Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака

Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака
Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, скончался в США после рецидива ракового заболевания, сообщается в его Facebook-аккаунте.

"С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15.10 рядом со мной и со своими друзьями", - написал в Facebook его спутник жизни Тим Хёффген.

Браун, известный также как "берлинский пациент", в 2007 году прошел через трансплантацию донорского костного мозга. Трансплантация проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию. С тех пор у Брауна не наблюдалось никаких признаков ВИЧ. В 2019 году лейкемия вернулась. Последнее время, как сообщали СМИ, Браун находился в хосписе в Калифорнии.


Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Ему так же, как и Брауну, провели трансплантацию донорского костного мозга.
# В мире
По материалам: ria.ru

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