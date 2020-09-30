Почти слепой африканский подземный грызун использует глаза для ориентации в магнитном поле

Вадим Карасев

Согласно новому исследованию, африканский подземный грызун — пескорой Анселла (Fukomys anselli) из семейства землекоповых, — хотя и практически лишен зрения, активно пользуется своими глазами. Они служат ему для ориентации в магнитном поле.

К семейству землекоповых (Bathyergidae) принадлежит несколько десятков видов грызунов. Все они ведут сходный образ жизни, проводя большую часть времени под землей в выкопанных ими норах, и питаются подземными частями растений. Семейство насчитывает двадцать два современных вида, обитающих в разных частях Африки. Самый известный его представитель — голый землекоп (Heterocephalus glaber).

В отличие от голого землекопа, пескорой Анселла покрыт плотным и мягким мехом. Зрение же у обоих видов (да и у прочих представителей семейства) очень слабое. Размер глаз у пескороя Анселла — всего полтора миллиметра. Эксперименты показывают, что пескорои способны только различать свет и тьму. Зато у них весьма чувствительны слух, обоняние и осязание. Норы пескороев Анселла достигают в длину 2,8 километра. Они живут колониями из примерно десятка особей. Встречается этот вид только в Замбии.

Пескорои Анселла сооружают гнездо в юго-восточном секторе круглой гнездовой камеры, тогда как другие землекоповые предпочитают другие направления. Чтобы узнать, как они определяют положение сторон света, исследователи из Университета Дуйсбурга–Эссена удалили у группы животных глаза. Если до операции эти пескорои исправно строили гнездо на юго-востоке, то после они стали располагать его в случайном секторе гнездовой камеры. В дополнительных экспериментах ученые изменяли направление магнитного поля, и обычные пескорои исправно выбирали для гнезда юго-восточный сектор, а особи с хирургически удаленными глазами не проявляли предпочтений. Других поведенческих изменений у пескороев после операции не наблюдалось.

Физиологический механизм магниторецепции пескороев, как и в случае множества других магниточувствительных животных, остается неясным. Можно отметить, что магниточувствительность наблюдается у еще одного вида подземных грызунов из другого семейства и с другой части света. В 2004 году эта способность была обнаружена у ближневосточного слепыша (Spalax ehrenbergi).