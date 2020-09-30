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Помощь в получении разрешения на работу в компании Immigrantconsult

Москва – город возможностей и место, где можно заработать по-настоящему большие деньги. Но начать карьеру в столице приезжим не так-то просто, понадобится

помощь в получении разрешения на работу.

Компания «Immigrantconsult» осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере трудоустройства и оформлении разрешения на работу на территории Москвы, области и всей Российской Федерации для нерезидентов уже более 11 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами. Кроме разрешения на работу, «Immigrantconsult» оказывает

помощь в получении гражданства в рекордно короткие сроки и с минимальным пакетом документов.

Как иностранцу начать работать в Москве?

Россия стала открытой страной для эмигрантов из любых государств очень давно, ещё с 1991 года, после развала Советского Союза. С тех пор на территорию РФ прибывали миллионы граждан соседних государств, в поисках лучшей судьбы, достойной и высокооплачиваемой работы.

Но просто так работать на территории Российской Федерации без соответствующего пакета документов нельзя – это запрещено на законодательном уровне. Как быть в таком случае? Все очень просто – достаточно просто оформить необходимое разрешение для иммигрантов.

Самый простой способ – рабочая виза. Но получить её тоже довольно затруднительно. Придется долгое время «оббивать» пороги различных кабинетов чиновников в надзорных органах, что в свою очередь может затянуться на несколько месяцев. А это время нужно за что-то существовать и оплачивать проживание.

«Immigrantconsult» предлагает своим клиентам максимально простой и быстрый способ в получении разрешения на работу в Москве в рекордно короткие сроки по минимальной стоимости. Вся процедура оформления разрешения проходит в строгом соответствии с действующим законодательством, благодаря чему каких-либо проблем не может возникнуть даже в теории.

Кроме того, в Минтруда РФ существует список профессий, которые очень востребованы в настоящее время и хорошо «котируются» при выдаче разрешения на работу. Просто нужно знать, как полученный ранее диплом можно «приписать» к востребованной профессии, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов.

Больше информации о том, как получить разрешение на работу в столице или гражданство РФ вы сможете найти на официальном сайте компании «Immigrant Консалт» по адресу immigrantconsult.ru.

# Бизнес

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