Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом

Алексей Вольцев

Депутат Верховной рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заразился коронавирусом. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter во вторник, 29 сентября.

«Получил положительный тест на Covid-19. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам», — написал Порошенко.

Он также отметил, что за шесть последних лет привык переносить болезни на ногах.

«Но эта коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!» — добавил политик.

Как сообщают украинские СМИ, у Петра Порошенко сахарный диабет, который повышает риск сложного течения Covid-19.

В последние дни он встречался с массой людей в разных уголках Украины. Так, в конце прошлой недели он побывал в Сумах, где у него была активная программа.

Бывший президент не указал, будет ли находиться на самоизоляции его жена Марина Порошенко, которая в этом году баллотируется на местных выборах.

Отметим, что Петр Порошенко не единственный известный украинский политик, заболевший опасной инфекцией.

Напомним, что 23 августа стало известно о том, что коронавирусом заразилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Также Covid-19 обнаружили у ее дочери Евгении, которая заболела вместе с супругом Артуром Чечеткиным.

Как сообщало ИА Newstes, в начале сентября Юлия Владимировна преодолела кризис и пошла на поправку. А 11 сентября она излечилась от коронавируса — тест показал отрицательный результат.