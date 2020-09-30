Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом

Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заразился коронавирусом. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter во вторник, 29 сентября.

«Получил положительный тест на Covid-19. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам», — написал Порошенко.

Он также отметил, что за шесть последних лет привык переносить болезни на ногах.

«Но эта коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!» — добавил политик.

Как сообщают украинские СМИ, у Петра Порошенко сахарный диабет, который повышает риск сложного течения Covid-19.

В последние дни он встречался с массой людей в разных уголках Украины. Так, в конце прошлой недели он побывал в Сумах, где у него была активная программа.

Бывший президент не указал, будет ли находиться на самоизоляции его жена Марина Порошенко, которая в этом году баллотируется на местных выборах.

Отметим, что Петр Порошенко не единственный известный украинский политик, заболевший опасной инфекцией.

Напомним, что 23 августа стало известно о том, что коронавирусом заразилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Также Covid-19 обнаружили у ее дочери Евгении, которая заболела вместе с супругом Артуром Чечеткиным.

Как сообщало ИА Newstes, в начале сентября Юлия Владимировна преодолела кризис и пошла на поправку. А 11 сентября она излечилась от коронавируса — тест показал отрицательный результат.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Эстония оскорбляет Россию, но ждёт Путина в гости
Эстония оскорбляет Россию, но ждёт Путина в гости
Стало известно, как будут выглядеть Маргарет Тэтчер и Диана в "Короне"
Стало известно, как будут выглядеть Маргарет Тэтчер и Диана в "Короне"
Модная битва: Белла Хадид против Марка Джейкобса
Модная битва: Белла Хадид против Марка Джейкобса
Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом
Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом
Война на чужой территории. А если бы Россия не помогла Сирии?
Война на чужой территории. А если бы Россия не помогла Сирии?
В Костромской области рассказали о прошлом победившей на выборах уборщицы
В Костромской области рассказали о прошлом победившей на выборах
Хиромантия: как определить порчу по линиям на руке
Хиромантия: как определить порчу по линиям на руке
Готовьтесь к концу эпохи: миру предрекли скорый уход нефти в прошлое
Готовьтесь к концу эпохи: миру предрекли скорый уход нефти в прошлое
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят перспективы развития «Точек роста»
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят
Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии
Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров
Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
У Чимина пошла кровь во время концерта
У Чимина пошла кровь во время концерта
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена театральному искусству
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена

Еще по теме

Украинский депутат раскритиковал Порошенко за введение военного положения
Петр Порошенко во второй раз стал дедушкой
СМИ: Порошенко уволит главу Генштаба Украины
Порошенко, приободренный решением США, сделал заявление по Донбассу