Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заразился коронавирусом. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter во вторник, 29 сентября.
Он также отметил, что за шесть последних лет привык переносить болезни на ногах.
Как сообщают украинские СМИ, у Петра Порошенко сахарный диабет, который повышает риск сложного течения Covid-19.
В последние дни он встречался с массой людей в разных уголках Украины. Так, в конце прошлой недели он побывал в Сумах, где у него была активная программа.
Бывший президент не указал, будет ли находиться на самоизоляции его жена Марина Порошенко, которая в этом году баллотируется на местных выборах.
Отметим, что Петр Порошенко не единственный известный украинский политик, заболевший опасной инфекцией.
Напомним, что 23 августа стало известно о том, что коронавирусом заразилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Также Covid-19 обнаружили у ее дочери Евгении, которая заболела вместе с супругом Артуром Чечеткиным.
Как сообщало ИА Newstes, в начале сентября Юлия Владимировна преодолела кризис и пошла на поправку. А 11 сентября она излечилась от коронавируса — тест показал отрицательный результат.