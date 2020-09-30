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Поручение главы государства по выплатам за классное руководство реализуется без сбоев – Сергей Кравцов

Поручение главы государства по выплатам за классное руководство реализуется без сбоев – Сергей Кравцов

Поручение главы государства по выплатам за классное руководство реализуется без сбоев, необходимые средства уже начислены, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства в режиме видеоконференции.

«Все классные руководители – свыше 800 тысяч человек – получат деньги за сентябрь до Дня учителя, который традиционно отмечается 5 октября. Мы сохраним контроль за этим вопросом. Мы четко видим картину по каждой школе, по каждому классному руководителю. В министерстве работает горячая линия, чтобы учителя могли сообщить, как все организовано, нет ли проволочек и лишней бюрократии», – сказал Сергей Кравцов.

Министр уточнил, что выплата за классное руководство осуществляется отдельно от других выплат.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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