Посадила новый сорт картофеля Сюрприз-не пожалела

Анастасия Иванова

Я люблю экспериментировать на своем огороде. Постоянно покупаю какие-то новые сорта растений. Когда-то остаюсь довольна, когда-то ожидания не оправдываются. Это касается абсолютно всех культур. Вычитала, услышала, значит, уже точно знаю, что это растение мне нужно. Но из всех опробованных немногие остаются в качестве постоянных посадок.

Одной из тех культур, которая точно останется на моем огороде, я могу назвать картофель Сюрприз. Попробовать его выращивать решила совершенно случайно. У меня хорошие сорта картошки, менять или добавлять в планах не было.

Как-то зашла в магазин семян, уж не помню, что я там купить хотела, а женщина — покупательница забирала свой заказ. Это была картошка. Очень яркого красного цвета. Ну, естественно, меня сразу она заинтересовала. Немного смутило, что мякоть картофеля не белая, а розовая. Казалось, что это будет как-то влиять на вкус. Но, мои опасения были ошибочными.





Я тоже заказала себе сеточку такой картошки. Сеточка небольшая, примерно на 5 кг. Сразу хочу сказать, что собрала я с этой сеточки больше 3-х ведер крупной и ровной картошки.

Значит, начнем с того, что ее очень интересно копать. Окрас настолько яркий, что рыться не нужно — она сразу видна. Яркая кожура скорее выгода. Дело в том, что эту картошку можно и нужно готовить вместе с кожурой. В супе это будет выглядеть не очень, а вот при запекании, кожура очень красива и вкусна.

Клубни все примерно одинаковые — около 100гр. Отлично хранится. Единственное, при долгом хранении, мякоть немного светлеет. Розовый цвет остается, но не такой яркий. Этот сорт разрешен к употреблению диабетикам. Конечно, не ведрами, но в разумных количествах.

Мне эта картошечка больше всего понравилась в салате. Если ее не переваривать, то она не крошится, отлично режется. Салат, причем любой становится необычайно веселым. И мне кажется, что и вкус ее в салате намного лучше, чем у обычной картошки. Сюрприз не темнеет. Наверное, все знают такую особенность картошки — ты ее сварил, вечером на салат порезать нужно, а она уже потемнела. С этим сортом таких проблем не существует.

В общем, я осталась очень довольна. Теперь у меня картофель Сюрприз в фаворитах.