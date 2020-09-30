Посол Франции: Ситуация с Навальным не повредит сотрудничеству с Россией
Ситуация с блогером Алексеем Навальным не повлияет на сотрудничество с Россией, включая вопросы безопасности. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил посол республики в РФ Пьер Леви.
Он высказал мнение о том, что ситуация вокруг Навального рассматривается на международном уровне, но не двусторонних отношений Москвы и Парижа.
Леви добавил, что «французские юридические службы должны ответить на обращение российской стороны, которая просит предоставить ей всю известную информацию».
Отвечая на вопрос по поводу планов визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, он сообщил:
ИА Newstes напоминает: Генпрокуратура РФ 18 сентября сообщила, что во Францию и Швецию направлены запросы о проведении на территории этих стран токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов. 22 сентября в МИД Франции подтвердили получение запроса.
В Германии, куда оппозиционера доставили из Омска, утверждают, что он был отравлен «Новичком», но Берлин не представляет никаких подробностей по этому поводу.