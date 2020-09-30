Посол Франции: Ситуация с Навальным не повредит сотрудничеству с Россией

Анастасия Иванова

Ситуация с блогером Алексеем Навальным не повлияет на сотрудничество с Россией, включая вопросы безопасности. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил посол республики в РФ Пьер Леви.

«Не только Европа, но и другие страны ждут прояснения ситуации. Но это не ухудшает отношения с Россией и не вредит тем стремлениям, которые у нас есть, в сфере развития экономики, сотрудничеству в области безопасности с Россией», — отметил Леви на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он высказал мнение о том, что ситуация вокруг Навального рассматривается на международном уровне, но не двусторонних отношений Москвы и Парижа.

«Это не русско-французская проблема, так же как это не русско-германская проблема, это проблема международного уровня… Да, я скажу, что этот вопрос прежде всего адресуется России — что здесь произошло? И вот в этом контексте, в этих рамках совершенно необходимо все это прояснить и расследовать», — пояснил посол.

Леви добавил, что «французские юридические службы должны ответить на обращение российской стороны, которая просит предоставить ей всю известную информацию».

Отвечая на вопрос по поводу планов визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, он сообщил:

«Президент Макрон собирался посетить 9 мая парад, посвященный юбилею Победы. Но визит не состоялся из-за коронавируса. Хотя планы продолжают существовать».

ИА Newstes напоминает: Генпрокуратура РФ 18 сентября сообщила, что во Францию и Швецию направлены запросы о проведении на территории этих стран токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов. 22 сентября в МИД Франции подтвердили получение запроса.

В Германии, куда оппозиционера доставили из Омска, утверждают, что он был отравлен «Новичком», но Берлин не представляет никаких подробностей по этому поводу.