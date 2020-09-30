Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Посол России оценил действия США в отношении "Северного потока — 2"

Посол России оценил действия США в отношении "Северного потока — 2"

Посол России оценил действия США в отношении "Северного потока — 2"
Действия США в отношении "Северного потока — 2" - это стремление заставить РФ заплатить за независимую внешнюю политику, заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов.

"Сегодня существует проблема "Северного потока". Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов… Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером (Алексеем) Навальным, говоря, что русских надо наказать… Смысл – это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
"Яндекс" сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике «Улыбнись»
Современные способы лечения кариеса в стоматологической клинике
Карта желаний на октябрь 2020 года: как правильно ее составить
Карта желаний на октябрь 2020 года: как правильно ее составить
Церетели и Щербаков не вошли в комиссию МГД по монументальному искусству
Церетели и Щербаков не вошли в комиссию МГД по монументальному
Саакашвили лишат звания почетного доктора Ереванского университета
Саакашвили лишат звания почетного доктора Ереванского университета
Надувные лодки из ПВХ – как выбрать?
Надувные лодки из ПВХ – как выбрать?
Посол России оценил действия США в отношении "Северного потока — 2"
Посол России оценил действия США в отношении "Северного потока — 2"
Антонов считает, что отношение США к России вряд ли изменится
Антонов считает, что отношение США к России вряд ли изменится
В 49 школах Псковской области созданы центры «Точка роста» – Александр Седунов
В 49 школах Псковской области созданы центры «Точка роста» –
В Липецкой области в этом году откроют 42 центра «Точка роста»
В Липецкой области в этом году откроют 42 центра «Точка роста»
В октябре текущего года в Карачаево-Черкесии заработает мобильный технопарк «Кванториум»
В октябре текущего года в Карачаево-Черкесии заработает мобильный
Помощь в получении разрешения на работу в компании Immigrantconsult
Помощь в получении разрешения на работу в компании Immigrantconsult

Топ на сегодня

Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром Кержаковым: "Начал душить подушкой"
Милана Тюльпанова рассказала о домашнем насилии в браке с Александром
Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство реализуется без сбоев – Сергей Кравцов
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с

Еще по теме

МИД Эстонии требует остановить строительство «Северного потока — 2»
Госдеп призвал ЕС отказаться от «Северного потока — 2»
Министр энергетики США высказался против «Северного потока - 2»
Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"