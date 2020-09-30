Посол России оценил действия США в отношении "Северного потока — 2"

Лидия Мартынова

Действия США в отношении "Северного потока — 2" - это стремление заставить РФ заплатить за независимую внешнюю политику, заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов.

"Сегодня существует проблема "Северного потока". Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов… Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером (Алексеем) Навальным, говоря, что русских надо наказать… Смысл – это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".