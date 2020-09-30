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Профсоюзы попросили отменить накопительную часть пенсии

Профсоюзы попросили отменить накопительную часть пенсии

Из системы государственного обязательного пенсионного страхования следует исключить накопительный компонент. Письмо с таким предложением федерация независимых профсоюзов России направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину.

"Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям", - считают в ФНПР.

В письме подчеркивается, что при средней продолжительности жизни в 72 года, после выхода на пенсию люди живут в среднем 12-15 лет. Однако в 2021 году период дожития - срок выплаты накопительной пенсии - будет увеличен с 19 до 22 лет.

"Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных", - указывается в документе. В связи с этим авторы просят прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.

Как сообщал Ruposters, уже с 1 октября в России изменится порядок получения пенсий.

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По материалам: uposters.ru

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