Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что надо очень аккуратно и тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии ситуации с коронавирусом.

"Наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, властей, управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки, предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты ", - сказал он.