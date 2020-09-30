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Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19

Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что надо очень аккуратно и тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии ситуации с коронавирусом.

"Наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, властей, управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки, предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты ", - сказал он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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