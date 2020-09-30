Рассекретили треклист! BLACKPINK выпустят коллаб с Cardi B

Влада Некрасова

Поклонники к-поп группы BLACKPINK ещё не успели толком обсудить все детали коллаба с Селеной Гомес (Selena Gomez), как в сети уже появился треклист их долгожданного дебютного альбома. И, кажется, новые фиты девчонок будут очень горячими.

YG Entertainment опубликовали информацию о предзаказе первого полноформатного альбома THE ALBUM. Он будет состоять из восьми треков, два из которых — коллаб с известными исполнительницами. Также в сети появилось изображение самого диска.

На этот раз компанию девушкам составила американская рэп-певица Cardi B. Их совместная работа называется «Bet you wanna» (в переводе на русский язык — «Держу пари, ты хочешь»). Весь трек будет исполняться на английском языке.

Слушатели к-попа восприняли такую новость неоднозначно. С одной стороны, они рады, что BLACKPINK увеличивают свою целевую аудиторию, но с другой — выбирают неправильный путь.

«BLACKPINK продвигают на западе, но делают это через неправильных людей»,

— отметили пользователи сети.

Другие же уверены, что трек будет похожа на трек «Ice cream», но мощнее.

инсайдеры говорят, что песня blackpink и карди би bet you wanna будет чем-то похожа ice cream, но мощнее. у чеен и дженни будет больше партий. трек будет полностью на английском. ну и я как блинк и барди в предвкушении 😀😀😀 — булка даша`♡ (@dasha0dreamer) September 4, 2020

Мы тоже считаем, что грядущая коллаборация будет ошеломительной!

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