Рассекретили треклист! BLACKPINK выпустят коллаб с Cardi B
Поклонники к-поп группы BLACKPINK ещё не успели толком обсудить все детали коллаба с Селеной Гомес (Selena Gomez), как в сети уже появился треклист их долгожданного дебютного альбома. И, кажется, новые фиты девчонок будут очень горячими.
YG Entertainment опубликовали информацию о предзаказе первого полноформатного альбома THE ALBUM. Он будет состоять из восьми треков, два из которых — коллаб с известными исполнительницами. Также в сети появилось изображение самого диска.
#BLACKPINK ‘THE ALBUM’ TRACKLIST POSTER— YG FAMILY (@ygent_official) September 29, 2020
1st FULL ALBUM ’THE ALBUM’
✅2020.10.02 12am EST & 1pm KST#블랙핑크 #1stFULLALBUM #THEALBUM #Tracklist #TITLE #LovesickGirls #HowYouLikeThat #IceCream #PrettySavage #BetYouWanna #CrazyOverYou #LoveToHateMe #YouNeverKnow #Release #YG pic.twitter.com/w4wE8w1Hbu
На этот раз компанию девушкам составила американская рэп-певица Cardi B. Их совместная работа называется «Bet you wanna» (в переводе на русский язык — «Держу пари, ты хочешь»). Весь трек будет исполняться на английском языке.
Слушатели к-попа восприняли такую новость неоднозначно. С одной стороны, они рады, что BLACKPINK увеличивают свою целевую аудиторию, но с другой — выбирают неправильный путь.
«BLACKPINK продвигают на западе, но делают это через неправильных людей»,— отметили пользователи сети.
Другие же уверены, что трек будет похожа на трек «Ice cream», но мощнее.
инсайдеры говорят, что песня blackpink и карди би bet you wanna будет чем-то похожа ice cream, но мощнее. у чеен и дженни будет больше партий. трек будет полностью на английском. ну и я как блинк и барди в предвкушении 😀😀😀— булка даша`♡ (@dasha0dreamer) September 4, 2020
Мы тоже считаем, что грядущая коллаборация будет ошеломительной!Подпишись на нас в Яндекс Новости