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Рассекретили треклист! BLACKPINK выпустят коллаб с Cardi B

Рассекретили треклист! BLACKPINK выпустят коллаб с Cardi B

Поклонники к-поп группы BLACKPINK ещё не успели толком обсудить все детали коллаба с Селеной Гомес (Selena Gomez), как в сети уже появился треклист их долгожданного дебютного альбома. И, кажется, новые фиты девчонок будут очень горячими.


YG Entertainment опубликовали информацию о предзаказе первого полноформатного альбома THE ALBUM. Он будет состоять из восьми треков, два из которых — коллаб с известными исполнительницами. Также в сети появилось изображение самого диска.


На этот раз компанию девушкам составила американская рэп-певица Cardi B. Их совместная работа называется «Bet you wanna» (в переводе на русский язык — «Держу пари, ты хочешь»). Весь трек будет исполняться на английском языке.

Слушатели к-попа восприняли такую новость неоднозначно. С одной стороны, они рады, что BLACKPINK увеличивают свою целевую аудиторию, но с другой — выбирают неправильный путь.

«BLACKPINK продвигают на западе, но делают это через неправильных людей»,

— отметили пользователи сети.

Другие же уверены, что трек будет похожа на трек «Ice cream», но мощнее.

Мы тоже считаем, что грядущая коллаборация будет ошеломительной!

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По материалам: popcake.tv

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