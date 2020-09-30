Регионы сами будут принимать решения о необходимости введения внеплановых каникул – Дмитрий Песков

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы регионов самостоятельно будут принимать решения о необходимости введения в школах внеплановых каникул, сообщает ТАСС.

«Это же не Кремль должен видеть необходимость. Необходимость видят и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках тех особых полномочий, которыми они обладают», - сказал Дмитрйи Песков.

«Сергей Семенович Собянин в этом плане, вы знаете, он человек решительный, принимает меры эффективно. Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик, вот им и было принято такое решение. С другой стороны, каждому губернатору на месте виднее», - добавил Дмитрий Песков.

Осенние каникулы для школьников Москвы пройдут с 5 по 18 октября. Детские сады и дошкольные группы продолжают работать по обычному графику.