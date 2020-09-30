Россия решила затопить свой модуль МКС

Вадим Карасев

Российские космонавты вскоре начнут работы по подготовке к затоплению модуля "Пирс" отечественного сегмента Международной космической станции. Вместе с кораблем "Прогресс" он отправится в Тихий океан.

Планируется, что вместо "Пирса" к МКС присоединят новый многофункциональный лабораторный модуль "Наука". В этих условиях в ноябре текущего года и в феврале 2021-го космонавты подготовят старый блок к затоплению.

"Второй выход по этой теме запланирован на февраль 2021 года, очень серьёзный выход. Первый выход по подготовке к отстыковке "Пирса" ожидается в ноябре", – сказал первый замгендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов в эфире т/к "Россия-24".

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что тот, кто спишет "Науку", подпишет себе "смертный приговор". Он подчеркнул, что модуль готов к запуску.

Любой человек, который подпишет решение об отставке МЛМ от старта или о старте МЛМ, возьмет на себя большую личную ответственность.