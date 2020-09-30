Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США

Алексей Вольцев

Осужденному в США российскому гражданину Евгению Никулину осталось провести в заключении около двух лет, на приговор будет подана апелляция, сообщила РИА Новости адвокат Никулина Валерия Нечай.

По ее словам, приговор в 88 месяцев, уже отбытые 48 месяцев в тюрьме и возможность выйти на свободу после отбытия 85% срока говорят о том, что ему осталось около двух лет. "Ему осталось отбыть еще 26,8 месяца, то есть чуть более чем через два года он вернется домой", - сказала Нечай.

"Я думаю, что аргументы защиты относительно проблем с психическим здоровьем, психотравмы в детстве и семейных обязательств должны были бы обеспечить более значительное сокращение приговора. Тем не менее, я довольна, что судья отверг чрезмерный запрос властей... и вынес приговор, который учел исключительное воздействие, которое оказало на господина Никулина его заключение в многочисленных иностранных тюрьмах, особенно во время пандемии COVID-19", - сказала Нечай. Прокуроры просили 12 лет тюрьмы, адвокаты - уже отбытый срок.

Она также сказала, что подаст апелляцию на приговор.

Сан-Франциско к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox. Он обвинялся в краже более 100 миллионов логинов и паролей пользователей и попытках продать их на форумах в интернете.