Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США

Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США

Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Осужденному в США российскому гражданину Евгению Никулину осталось провести в заключении около двух лет, на приговор будет подана апелляция, сообщила РИА Новости адвокат Никулина Валерия Нечай.

По ее словам, приговор в 88 месяцев, уже отбытые 48 месяцев в тюрьме и возможность выйти на свободу после отбытия 85% срока говорят о том, что ему осталось около двух лет. "Ему осталось отбыть еще 26,8 месяца, то есть чуть более чем через два года он вернется домой", - сказала Нечай.

"Я думаю, что аргументы защиты относительно проблем с психическим здоровьем, психотравмы в детстве и семейных обязательств должны были бы обеспечить более значительное сокращение приговора. Тем не менее, я довольна, что судья отверг чрезмерный запрос властей... и вынес приговор, который учел исключительное воздействие, которое оказало на господина Никулина его заключение в многочисленных иностранных тюрьмах, особенно во время пандемии COVID-19", - сказала Нечай. Прокуроры просили 12 лет тюрьмы, адвокаты - уже отбытый срок.

Она также сказала, что подаст апелляцию на приговор.


Сан-Франциско к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы по делу о взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox. Он обвинялся в краже более 100 миллионов логинов и паролей пользователей и попытках продать их на форумах в интернете.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров
Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров
Страшная правда про загадочный аутфит Тэхёна
Страшная правда про загадочный аутфит Тэхёна
В октябре падают звезды: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
В октябре падают звезды: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Valentino и Levi's выпустили совместную коллекцию — ее представили на модном показе в Милане
Valentino и Levi's выпустили совместную коллекцию — ее представили на
Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным
Россия решила затопить свой модуль МКС
Россия решила затопить свой модуль МКС
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с COVID-19
Путин призвал тактично и терпеливо объяснять реалии ситуации с
Шэрон Стоун показала редкое фото с тремя подросшими сыновьями
Шэрон Стоун показала редкое фото с тремя подросшими сыновьями
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылись пять центров «Точка роста»
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылись пять центров «Точка
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство реализуется без сбоев – Сергей Кравцов
Поручение главы государства по выплатам за классное руководство
Свыше 7 млн школьников обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов
Свыше 7 млн школьников обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
У Чимина пошла кровь во время концерта
У Чимина пошла кровь во время концерта
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена театральному искусству
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена

Еще по теме

В США огласят приговор Никулину 29 сентября
США заинтересовались знаниями Никулина по «российскому делу»
Обвиняемый в хакерстве россиянин обратился в Конституционный суд Чехии
Защита осужденного на 23 года Вайнштейна обжалует приговор