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Саакашвили лишат звания почетного доктора Ереванского университета

Саакашвили лишат звания почетного доктора Ереванского университета
Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян заявил в среду, что инициировал процесс лишения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора Ереванского государственного университета за поддержку Азербайджана.

Ранее Саакашвили написал в Facebook, что его позиция основана на принципе территориальной целостности, назвав Нагорный Карабах "суверенной территорией Азербайджана".

"Сегодня принял решение обратиться в научный совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора вуза", - написал Арутюнян в Facebook.


По его словам, решение обусловлено поддержкой, оказываемой Саакашвили Азербайджану в его шагах, "направленных против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле"

# В мире
По материалам: ria.ru

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