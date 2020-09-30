Сергей Гаврилов: Сербия привержена стратегическому партнерству с Россией

Влада Некрасова

Налаживание экономического сотрудничества Сербии и США не несет угрозы стратегическому партнерству Москвы и Белграда. Такое мнение в беседе с порталом «Балканист» озвучил председатель комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Сербия испытывает большое давление. Но в России уверены, что Александр Вучич, видя примеры многовекторности Белоруссии, Армении, Греции, понимает, что ему необходимо избегать ловушек, защищая суверенитет Сербии и стратегические отношения с Россией. Поведение Вучича нельзя считать предательством, он, безусловно, согласовал свои действия со стратегическими партнёрами, а именно с Россией», — отметил депутат КПРФ, комментируя заявления сербской оппозиции, которая обвинила президента Вучича в политическом развороте от Москвы к Вашингтону.

Подобные спекуляции, по мнению Сергея Гаврилова, объясняются недальновидностью оппонентов сербского лидера и их неспособностью правильно оценить стратегию большой политической игры, разворачивающейся на Балканах.

Напомним, что после подписания 4 сентября в Вашингтоне соглашения о нормализации экономических отношений Белграда и Приштины президент Александр Вучич провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным. По итогам стороны выпустили совместные заявления, в которых подчеркивалось единство позиций России и Сербии в косовском вопросе и нацеленность на развитие стратегических отношений.