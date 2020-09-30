Шансов выжить не было: в Киеве под колесами KIA трагически погиб пешеход (эксклюзивные фото с места ДТП)

Алексей Вольцев

Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве в ночь на среду, 30 сентября, возле станции метро «Черниговская», на перекрестке улиц Братиславская и Малышко произошло еще одно ДТП, в котором трагически погиб неосторожный пешеход.

Корреспондент нашего издания побывал на месте инцидента, где ему удалось выяснить предварительные обстоятельства смерти мужчины.

По словам очевидцев трагедии, старенькая KIA двигалась по улице Братиславской в сторону Броварского проспекта. Движение было достаточно интенсивным.

Внезапно слева на дороге появился человек, пытавшийся перебежать на противоположную сторону.

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До желанной цели ему оставалось буквально несколько метров…

Судя по всему, водитель машины увидел его в последний момент. Скользнув по капоту и повредив лобовое стекло, нарушитель свалился на дорогу.

Прибывшим на место аварии медикам не удалось спасти жизнь несчастному.

Личность мужчины на месте ДТП установить не удалось — при нем были только ключи от квартиры.

Разговор с водителем KIA также был невозможным — мужчина испытывал шок от случившегося.

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Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на трассе Киев-Чоп в ДТП трагически погиб мужчина.