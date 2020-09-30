Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Шансов выжить не было: в Киеве под колесами KIA трагически погиб пешеход (эксклюзивные фото с места ДТП)

Шансов выжить не было: в Киеве под колесами KIA трагически погиб пешеход (эксклюзивные фото с места ДТП)

Шансов выжить не было: в Киеве под колесами KIA трагически погиб пешеход (эксклюзивные фото с места ДТП)

Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве в ночь на среду, 30 сентября, возле станции метро «Черниговская», на перекрестке улиц Братиславская и Малышко произошло еще одно ДТП, в котором трагически погиб неосторожный пешеход.

Корреспондент нашего издания побывал на месте инцидента, где ему удалось выяснить предварительные обстоятельства смерти мужчины.

По словам очевидцев трагедии, старенькая KIA двигалась по улице Братиславской в сторону Броварского проспекта. Движение было достаточно интенсивным.

Внезапно слева на дороге появился человек, пытавшийся перебежать на противоположную сторону.

[img]"[/img]

До желанной цели ему оставалось буквально несколько метров…

Судя по всему, водитель машины увидел его в последний момент. Скользнув по капоту и повредив лобовое стекло, нарушитель свалился на дорогу.

Прибывшим на место аварии медикам не удалось спасти жизнь несчастному.

Личность мужчины на месте ДТП установить не удалось — при нем были только ключи от квартиры.

Разговор с водителем KIA также был невозможным — мужчина испытывал шок от случившегося.

[img]"[/img]

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на трассе Киев-Чоп в ДТП трагически погиб мужчина.

125 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Костромской области рассказали о прошлом победившей на выборах уборщицы
В Костромской области рассказали о прошлом победившей на выборах
Хиромантия: как определить порчу по линиям на руке
Хиромантия: как определить порчу по линиям на руке
Готовьтесь к концу эпохи: миру предрекли скорый уход нефти в прошлое
Готовьтесь к концу эпохи: миру предрекли скорый уход нефти в прошлое
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят перспективы развития «Точек роста»
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят
Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии
Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Россиянин Евгений Никулин обжалует приговор суда в США
Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров
Microsoft обвинила Россию в поддержке хакеров
Страшная правда про загадочный аутфит Тэхёна
Страшная правда про загадочный аутфит Тэхёна
В октябре падают звезды: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
В октябре падают звезды: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Valentino и Levi's выпустили совместную коллекцию — ее представили на модном показе в Милане
Valentino и Levi's выпустили совместную коллекцию — ее представили на
Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным
Россия решила затопить свой модуль МКС
Россия решила затопить свой модуль МКС

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
У Чимина пошла кровь во время концерта
У Чимина пошла кровь во время концерта
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
BTS подтвердили информацию о коллабе с Джейсоном Деруло
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена театральному искусству
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена

Еще по теме

Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода и погиб вместе с ним и пассажиром (эксклюзивные фото)
Новое смертельное ДТП недалеко от места нашумевшей автокатастрофы в Киеве: стали известны детали аварии
Таран маршрутки на Кириловской: появились эксклюзивные фото с места аварии
В Тбилиси менеджер UEFA погиб под колесами полицейской машины