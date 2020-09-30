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Шэрон Стоун показала редкое фото с тремя подросшими сыновьями

Шэрон Стоун показала редкое фото с тремя подросшими сыновьями

62-летняя Шэрон Стоун нечасто делится подробностями своей личной жизни. Однако иногда актриса все же делает исключения и публикует в своем инстаграме фотографии троих сыновей, 20-летнего Роэна, 15-летнего Лэрда и 14-летнего Куинна.

На днях звезда "Основного инстинкта" как раз порадовала своих подписчиков редким семейным портретом, на котором предстала вместе с детьми. Снимок был сделан еще несколько лет назад, на 13-летие Лэрда, а опубликован в честь другого праздника — Дня сыновей. На фото вся семья помогает имениннику задуть свечи на праздничных капкейках.


Шэрон Стоун с сыновьями Куинном, Лэрдом и Роэном

С Днем сыновей! Я так вас люблю,

— трогательно подписала Стоун архивный снимок с сыновьями.


Шэрон Стоун

Напомним, старшего сына Роэна Шэрон усыновила в 2000 году, когда была замужем за вице-президентом и редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. Через три года после этого Фил подал на развод, причем именно ему было присуждено опекунство над мальчиком. В 2005-м Стоун усыновила Лэрда, а еще через год — младшего Куинна. Сейчас Роэн живет отдельно, но часто навещает звездную маму с младшими братьями.


Шэрон Стоун с маленькими сыновьями

В своих интервью актриса неоднократно признавалась, что очень долго и тяжело шла к материнству, однако сейчас считает своих детей настоящим подарком судьбы. В беседах с журналистами Шэрон рассказывала о своем статусе матери-одиночки и плюсах такой жизни.

В глубине души вы надеетесь, что в один прекрасный день перестанете быть матерью-одиночкой, но в конце концов понимаете, что так даже лучше. Я больше не надеюсь на кого-то. Теперь сажусь рядом со своими мальчиками и говорю, что должна научить их быть джентльменами и мужчинами. Мы вместе пытаемся понять это. Были времена, когда нам казалось, что появится помощник в этом деле, но нет,

— рассказывала Стоун на ежегодном саммите Marie Claire Power Trip пару лет назад.

Кстати, старший сын Шэрон сейчас активно развивает модельную карьеру и довольно часто сопровождает свою маму на светских мероприятиях, чего не скажешь о младших детях актрисы, которые пока предпочитают оставаться в тени ее славы.


Старший сын Шэрон Стоун Роэн
Младший сын Шэрон Стоун Куинн
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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