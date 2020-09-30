Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов

Влада Некрасова

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа осудил планы пересмотра формата дебатов.

Комиссия по проведению президентских дебатов объявила в среду, что намерена изменить формат дискуссии на фоне беспорядочных споров Трампа и претендента на президентское кресло Джо Байдена в ходе первого раунда дебатов.





Они делают это только потому, что их парня вчера поколотили. Президент Трамп был доминирующей силой, и Джо Байден теперь пытается поработать с судьями. Они не должны переставлять ворота и менять правила по ходу игры.

заявление штаба Трампа

Комиссия заявила, что хочет обеспечить больше порядка в ходе дискуссии, но не сказала, какие именно меры примет.

В ходе дебатов накануне Трамп постоянно перебивал Байдена, который, в свою очередь, не раз оскорблял Трампа и призывал его "заткнуться".