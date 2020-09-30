Скандал на заседании ТКГ: представитель ОБСЕ прервала заседание из-за поведения россиян

Лидия Мартынова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу пришлось прервать. Как сообщает РБК-Украина, такое решение приняла представительница ОБСЕ Хайди Грау (на фото) после того, как россияне пригрозили выложить видеозапись заседания в открытый доступ.

Угроза поступила от главы российской делегации Бориса Грызлова. Серьезность этих намерений подтвердил тот факт, что российская делегация вела несанкционированную аудио- и видеозапись заседания.

Представительница ОБСЕ указала россиянам, что нарушать конфиденциальность недопустимо. Было предложено взять паузу, а на следующем заседании договориться, кто и как будет информировать общественность об итогах переговоров.

Российская делегация не скрывала, что хочет рассекретить все то, о чем договариваются стороны на заседании «минской» группы. Глава российских переговорщиков Борис Грызлов возмущается, что ОБСЕ и украинская сторона настаивают на конфиденциальности и не ведут стенограмму и видеозапись встречи. В Кремле, напротив, хотят максимально рассекретить переговоры.

Напомним, заседание 30 сентября затянулось на четыре часа, но стороны не достигли конкретных договоренностей. Украинская делегация потребовала от россиян прекратить ставить ультиматумы, как в СССР.

Фото osce.org