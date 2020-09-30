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"Слуга народа" потратила на рекламные борды в Киеве 16 млн грн

"Слуга народа" потратила на рекламные борды в Киеве 16 млн грн
Партия "Слуга народа" заплатила за внешнюю рекламу в Киеве по меньшей мере 16 млн гривен. Об этом говорится в совместном расследовании Bihus.Info и общественного движения "Честно".

На втором месте по количеству средств, потраченных на внешнюю рекламу в Киеве, заняла партия "За будущее". По данным журналистом, стоимость их рекламы – 14,5 млн грн.

"Европейская солидарность" потратила 6,5 млн грн, "Перемога Пальчевського" – 4,8 млн грн, "Пропозиція" – 4,7 млн грн.

Журналисты отметили, что их подсчеты не являются абсолютным, а их задача была в том, чтобы было установить соотношение затрат между партиями и те партии, которые тратят больше всего.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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