СМИ: треть АЗС в России могут закрыться до конца года
Сегодня, 12:40 Влада Некрасова
В России уже до конца 2020 года могут закрыться до 30% всех автозаправочных станций, сообщает телеканал "Москва 24". Причиной этого может стать новый стандарт, который вводится с 1 октября.
Согласно новым правилам, АЗС теперь должны быть оснащены новым программным обеспечением для контроля за недоливом бензина в топливные баки автомобилей. Между тем, еак сообщили "Известиям" в Независимом топливном союзе, в России пока что отсутствуют колонки с подобным "умным" ПО.
В организации предупреждают, что на внедрение нового программного обеспечения бензоколонкам потребуется полгода. Некоторым из них придется закрыться, поскольку затраты на нововведение могут стать слишком обременительными, допускают в Независимом топливном союзе.
сообщило, что компания Total допустила завершение "нефтяной эпохи" в мире уже к 2030 году.
По материалам: ria.ru