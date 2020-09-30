Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: треть АЗС в России могут закрыться до конца года

СМИ: треть АЗС в России могут закрыться до конца года
В России уже до конца 2020 года могут закрыться до 30% всех автозаправочных станций, сообщает телеканал "Москва 24". Причиной этого может стать новый стандарт, который вводится с 1 октября.

Согласно новым правилам, АЗС теперь должны быть оснащены новым программным обеспечением для контроля за недоливом бензина в топливные баки автомобилей. Между тем, еак сообщили "Известиям" в Независимом топливном союзе, в России пока что отсутствуют колонки с подобным "умным" ПО.

В организации предупреждают, что на внедрение нового программного обеспечения бензоколонкам потребуется полгода. Некоторым из них придется закрыться, поскольку затраты на нововведение могут стать слишком обременительными, допускают в Независимом топливном союзе.


сообщило, что компания Total допустила завершение "нефтяной эпохи" в мире уже к 2030 году.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Задержанию Плахотнюка мешают «чересчур активные политики» — МВД Молдавии
Задержанию Плахотнюка мешают «чересчур активные политики» — МВД
СМИ: треть АЗС в России могут закрыться до конца года
СМИ: треть АЗС в России могут закрыться до конца года
Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Софья Капкова и другие на творческом вечере с Аллой Демидовой
Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Софья Капкова и другие на
Энергетический прогноз на октябрь 2020 года
Энергетический прогноз на октябрь 2020 года
Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака
Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака
Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает
В Ленинградской области удвоилось число людей с антителами к COVID-19
В Ленинградской области удвоилось число людей с антителами к COVID-19
BTS отправят в армию в 2025 году
BTS отправят в армию в 2025 году
Осенние каникулы для школьников Москвы пройдут с 5 по 18 октября – Собянин
Осенние каникулы для школьников Москвы пройдут с 5 по 18 октября –
Перепалки, брань и подозрения: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена
Перепалки, брань и подозрения: как прошли первые дебаты Трампа и
Профсоюзы попросили отменить накопительную часть пенсии
Профсоюзы попросили отменить накопительную часть пенсии
Эстония оскорбляет Россию, но ждёт Путина в гости
Эстония оскорбляет Россию, но ждёт Путина в гости

Топ на сегодня

Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Самая дорогая электроэнергия в мире потребляется в Германии
Самая дорогая электроэнергия в мире потребляется в Германии
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих команд по развитию среднего профобразования
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих

Еще по теме

СМИ предупредили о скачке цен на автомобили в 2017 году
Стали известны итоги расследования смертельного ДТП с беспилотником Uber
Предсказан конец нефтяной эры
Школы Германия могут вновь закрыться на карантин