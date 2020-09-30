СМИ: треть АЗС в России могут закрыться до конца года

Влада Некрасова

В России уже до конца 2020 года могут закрыться до 30% всех автозаправочных станций, сообщает телеканал "Москва 24". Причиной этого может стать новый стандарт, который вводится с 1 октября.

Согласно новым правилам, АЗС теперь должны быть оснащены новым программным обеспечением для контроля за недоливом бензина в топливные баки автомобилей. Между тем, еак сообщили "Известиям" в Независимом топливном союзе, в России пока что отсутствуют колонки с подобным "умным" ПО.

В организации предупреждают, что на внедрение нового программного обеспечения бензоколонкам потребуется полгода. Некоторым из них придется закрыться, поскольку затраты на нововведение могут стать слишком обременительными, допускают в Независимом топливном союзе.

сообщило, что компания Total допустила завершение "нефтяной эпохи" в мире уже к 2030 году.