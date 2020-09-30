Союзные депутаты разработают план модельного законотворчества

Влада Некрасова

Депутаты Парламентского Собрания разработают план модельного законотворчества в Союзном государстве; такое решение принято на заседании Комиссии союзного парламента по законодательству и Регламенту.

Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, в заседании, которое прошло в среду в формате видеоконференции, приняли участие союзные парламентарии и представители Постоянного Комитета Союзного государства.

Вопрос о модельном законотворчестве был рассмотрен членами Комиссии в соответствии с предложением председателя Госдумы Вячеслава Володина по усилению сотрудничества двух стран через принятие модельных законов. Инициативу поддержали эксперты в ходе заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании по вопросам строительства Союзного государства.

В целях определения конкретных тем для разработки первых модельных законодательных актов депутаты проведут парламентские слушания в ноябре 2020 года в Витебске.