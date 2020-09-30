Союзные депутаты разработают план модельного законотворчества
Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, в заседании, которое прошло в среду в формате видеоконференции, приняли участие союзные парламентарии и представители Постоянного Комитета Союзного государства.
Вопрос о модельном законотворчестве был рассмотрен членами Комиссии в соответствии с предложением председателя Госдумы Вячеслава Володина по усилению сотрудничества двух стран через принятие модельных законов. Инициативу поддержали эксперты в ходе заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании по вопросам строительства Союзного государства.
В целях определения конкретных тем для разработки первых модельных законодательных актов депутаты проведут парламентские слушания в ноябре 2020 года в Витебске.