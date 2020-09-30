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«Спала со всеми» — Андрей Разин угрожает Лере Кудрявцевой

«Спала со всеми» — Андрей Разин угрожает Лере Кудрявцевой

Война между Лерой Кудрявцевой и Андреем Разиным продолжается уже несколько лет, но сейчас, когда актриса «набросилась» на Дмитрия Шепелева, политический деятель активизировал свое нападение.


Разин уже не раз публично заявлял о том, что Кудрявцева привязала к себе солиста группы «Ласковый май» Сергея Ленюка «обманным путем». По словам продюсера, он также владеет «компроматом на ведущую», который может оказаться достоянием общественности в любой момент.


Еще в начале мая Кудрявцева подала на Разина в суд: моральный ущерб, который политический деятель нанес ей, ее сыну Жаку и ее маме, актриса оценила в 2,5 миллиона рублей. В недавном интервью на YouTube-шоу «Осторожно, Собачак!» женщина подтвердила, что не собирается останавливаться на достигнутом: теперь Лера хочет, чтобы на ее обидчика завели еще и уголовное дело.

То, что Кудрявцвеа сказала на программе Собачак, вызвало бурную реакцию у Разина: сегодня в своем Instagram продюсер написал разгромный пост, в котором заявил, что Жак Ленюк на самом деле не является сыном барабанщика группы «Ласковый май».

«Давай сделаем генетическую экспертизу, которая покажет, что Ленюк никакого отношения не имеет к твоему ребёнку, хоть он и воспитывал его 16 лет, пока ты строила карьеру в Москве и спала со всеми»,

– написал Разин.
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Почему, Лерочка, ты не можешь взять и сказать Ксении Собчак (она, кстати, нормально отнеслась к тому, как ты попала в группу «Ласковый май») как ты оказалась в ресторане, как Ленюк с Трофимом спустились в ресторан и сняли вас вместе с твоей подругой, как ты попала к нему в номер и как ты потом прицепилась к нашей группе. Что же ты правду не расскажешь? Давай сделаем генетическую экспертизу, которая покажет, что Ленюк никакого отношения не имеет к твоему ребёнку, хоть он и воспитывал его 16 лет, пока ты строила карьеру в Москве. И смерть мамы Серёжи, которая не смогла это пережить, тоже на твоей совести.

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Некоторые подписчики Разина поддержали его под постом, не веря в то, что музыканты на тот момент бешено популярной группы располагали временем на то, чтобы видеться с девушками, давая по 7-8 концертов ежедневно.

«Почему, Лерочка, ты не можешь взять и сказать Ксении Собчак, как ты оказалась в ресторане, как Ленюк с Трофимом спустились в ресторан и сняли вас вместе с твоей подругой, как ты попала к нему в номер и как ты потом прицепилась к нашей группе. Что же ты правду не расскажешь?»

– добавил к своему высказыванию продюсер.

На данный момент сама Лера Кудрявцева оставила высказывания Разина без внимания и никак не прокомментировала его нападки в свою сторону.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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