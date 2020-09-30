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Стала известна причина жуткого похудения Андрея Чернышова!

Стала известна причина жуткого похудения Андрея Чернышова!

После публикации новости о страшном похудении видного актера Андрея Чернышова сети заполонили истории поклонников артиста, которые признавались, что уже давно обеспокоены его внешним видом. С нами связался человек из близкого круга знаменитости, который утверждал, что с актером все нормально и даже привел некоторые доводы. Отметим, что источник пожелал остаться анонимным.


«Андрей увидел все эти заголовки сегодня, жуть, что пишут. Уже и болезни ему навязали. Все с ним нормально, ему нужна сейчас такая физическая форма для роли, он сидит на диетах и часто пропадает в спортзале. Пожалуйста, оповестите народ, чтобы панику зря не поднимали, а то у Андрюши волосы дыбом от таких новостей»,

— сообщил инсайдер.

Однако, некоторые пользователи сети не готовы верить в такое простое объяснение резкого похудения Чернышова. По убеждениям нетизенов, за усталой и больной внешностью артиста кроется более серьезная причина, которую съемочный каст и звездные друзья Андрея озвучивать боятся. Надеемся, что скоро откроется истина случившегося.

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По материалам: popcake.tv

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