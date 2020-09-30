Стала известна причина жуткого похудения Андрея Чернышова!
После публикации новости о страшном похудении видного актера Андрея Чернышова сети заполонили истории поклонников артиста, которые признавались, что уже давно обеспокоены его внешним видом. С нами связался человек из близкого круга знаменитости, который утверждал, что с актером все нормально и даже привел некоторые доводы. Отметим, что источник пожелал остаться анонимным.
View this post on Instagram
Актёр Андрей Чернышов👏 . Нравится вам актёр? . . #шоубиз #шоубизнес #мирзвезд #новостишоубизнес #новостизвезд #сегодня #звезда #москва #знаменитости #популярность #лучшиепесни #незабываемое #артисты #эстрада #свежиеновости #лайки #интересно #популярно #кумиры #сплетни #интрига #слухи #любовь #кино #театр #селебрити #подпишись #поставьлайк #андрейчернышов
«Андрей увидел все эти заголовки сегодня, жуть, что пишут. Уже и болезни ему навязали. Все с ним нормально, ему нужна сейчас такая физическая форма для роли, он сидит на диетах и часто пропадает в спортзале. Пожалуйста, оповестите народ, чтобы панику зря не поднимали, а то у Андрюши волосы дыбом от таких новостей»,— сообщил инсайдер.
Однако, некоторые пользователи сети не готовы верить в такое простое объяснение резкого похудения Чернышова. По убеждениям нетизенов, за усталой и больной внешностью артиста кроется более серьезная причина, которую съемочный каст и звездные друзья Андрея озвучивать боятся. Надеемся, что скоро откроется истина случившегося.
View this post on Instagram
Актер Андрей Чернышов⚡ Тут еще совсем молоденький! . . #андрейчернышов#актеры #знаменитости#звезды#скандалы#селебрити#семейноефото#семья#фотодня#мирзвезд#новости#новостишоубизнеса#новостьдня#звездныедети#звездышоубизнеса#шоубиз#шоумания#рекламавинстаграм#реклама#сми#первыйканал#звездаголливуда#фанаты
Следите за новостями вместе с порталом POPCAKE.Подпишись на нас в Яндекс Новости