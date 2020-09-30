Стало известно, как будут выглядеть Маргарет Тэтчер и Диана в "Короне"

Анастасия Иванова

. Netflix впервые показал, как будет выглядеть в четвертом сезоне Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин). Кадры опубликованы в твиттере стримингового сервиса.

Так, Маргарет Тэтчер машет рукой журналистам, стоя около дома 10 по Даунинг-стрит, а леди Диана идет по красной дорожке рядом с принцем Чарльзом, и они явно друг другом недовольны.

На других кадрах фигурируют Оливия Колман в роли Елизаветы II и Хелена Бонэм Картер в роли принцессы Маргарет.

Для Оливии Колман и Эммы Коррин четвертый сезон "Короны" станет последним, в пятом их заменят Имельда Стонтон и Элизабет Дебики.

Съемки четвертого сезона завершились в марте, и его начнут показывать на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии производство пятого сезона начнется в следующем году, и его можно будет увидеть только в 2022.

Ранее создатель сериала Питер Морган подтвердил, что планирует закончить работу над этим проектом после шестого сезона.