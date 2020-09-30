Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом

Влада Некрасова

. Режиссер Стивен Содерберг приступил к съемкам фильма No Sudden move ("Без резких движений") для HBO Max, сообщает Deadline.

В проекте принимают участие Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп, Билл Дьюк, Фрэнки Шоу и Джулия Фокс.

Сценарий написал Эд Соломон ("Билл и Тед"). Действие разворачивается в Детройте в 1955 году. Группу мелких преступников нанимают для того, чтобы украсть некий документ. У них ничего не получается, и они пытаются найти того, кто дал им это задание и зачем.

Съемки проекта проходят в Детройте в соответствии со всеми требованиями безопасности.

"Последний раз, когда я снимал в Детройте фильм по прекрасному сценарию и с чудесным актерским составом ("Вне поле зрения" (1998) – Прим.ред.), все получилось просто отлично, и сейчас я весь в предвкушении", — рассказал Содерберг.

Режиссер параллельно работает над еще одним проектом для HBO Max — комедийным фильмом "Пусть говорят" с Мэрил Стрип и Джеммой Чан.