Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
В проекте принимают участие Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп, Билл Дьюк, Фрэнки Шоу и Джулия Фокс.
Сценарий написал Эд Соломон ("Билл и Тед"). Действие разворачивается в Детройте в 1955 году. Группу мелких преступников нанимают для того, чтобы украсть некий документ. У них ничего не получается, и они пытаются найти того, кто дал им это задание и зачем.
Съемки проекта проходят в Детройте в соответствии со всеми требованиями безопасности.
"Последний раз, когда я снимал в Детройте фильм по прекрасному сценарию и с чудесным актерским составом ("Вне поле зрения" (1998) – Прим.ред.), все получилось просто отлично, и сейчас я весь в предвкушении", — рассказал Содерберг.
Режиссер параллельно работает над еще одним проектом для HBO Max — комедийным фильмом "Пусть говорят" с Мэрил Стрип и Джеммой Чан.