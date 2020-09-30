Страшная правда про загадочный аутфит Тэхёна

Влада Некрасова

Правда о загадочном костюме Тэхёна (Taehung) наконец-то «всплыла»!

Big Hit Entertainment/Facebook

В середине августа ТэТэ опубликовал 2 селфи в потрясающем пиджаке и со стильной прической, написав под постом «Hi, Army». Поклонников заинтересовал шикарный прикид парня. Для чего он так нарядился? Для камбэка? Важной фотосессии или запланированного концерта? Разумеется, в Twitter не было и предела количеству появившихся теорий и слухов о странном пиджаке Тэхёна.

Самые зоркие детективы АРМИ умудрились найти ответ на этот волнующий вопрос и узнали, когда Вишня надевал концертный лук. 29 сентября журнал Variety опубликовал краткий обзор фотосессии BTS для их грядущей обложки. Все мемберы позируют в одинаковых костюмах, но… если присмотреться…

Variety/variety.com

Цветочный блейзер Вишни виден на одном из мониторов фотографов. Вам интересно, сколько еще великолепных аутфитов было в гардеробе «Бантан» в день фотосессии? Что же, больше ждать не придется. 30 сентября в 6 утра по тихоокеанскому времени Variety опубликуют обложку с BTS!

Variety/variety.com

«Как ловко они всегда это делают? Я прсото не успеваю за этими ребятами. У меня так только девушка умеет, разглядеть что-то в отражении монитора!»

— пошутил парень из АРМИ.Подпишись на нас в Яндекс Новости