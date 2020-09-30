Страшно исхудал и постарел. Что случилось с Андреем Чернышовым?

Анастасия Иванова

Знаменитый актер Андрей Чернышов, появившийся за свои 47 лет уже в 94 фильмах, всегда считался одним из самых сексуальных артистов российского кино.

«Андрей Чернышов один из моих любимых российских актеров! Талантище и просто красавчик! Любой фильм, даже среднего качества становится прекрасным, если в нем сыграл роль Чернышов, на мой взгляд»,

— отзывы о любимой звезде в социальных сетях.

Однако, в последний год его внешность сильно изменилась, что заставило поклонников заподозрить неладное. По мнению публики, актер слишком исхудал и постарел, возможно, его «скосила» какая-то болезнь.

«Высох и создается ощущение, что с трудом стоит на ногах»,

— испуганно отзываются комментаторы социальных сетей.

На волнения и подозрения общественности никто из знаменитостей не ответил. Эммануил Виторган лишь пояснил, что Чернышов «в хорошей форме». Конечно, никогда нельзя отрицать, что артист сбросил вес для новой роли в своей 95-ой по счету кинокартине «Сердце Риты!» режиссера Романа Бровко, но общественность не верит в такие жертвы, по мнению людей, проблемы со здоровьем знаменитости очевидны.

Надеемся, что Чернышов вскоре сделает публичное заявление и сообщит, что его самочувствию ничего не угрожает. Желаем Андрею отличного здоровья!

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