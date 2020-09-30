Страшно исхудал и постарел. Что случилось с Андреем Чернышовым?
Знаменитый актер Андрей Чернышов, появившийся за свои 47 лет уже в 94 фильмах, всегда считался одним из самых сексуальных артистов российского кино.
«Андрей Чернышов один из моих любимых российских актеров! Талантище и просто красавчик! Любой фильм, даже среднего качества становится прекрасным, если в нем сыграл роль Чернышов, на мой взгляд»,— отзывы о любимой звезде в социальных сетях.
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Однако, в последний год его внешность сильно изменилась, что заставило поклонников заподозрить неладное. По мнению публики, актер слишком исхудал и постарел, возможно, его «скосила» какая-то болезнь.
«Высох и создается ощущение, что с трудом стоит на ногах»,— испуганно отзываются комментаторы социальных сетей.
На волнения и подозрения общественности никто из знаменитостей не ответил. Эммануил Виторган лишь пояснил, что Чернышов «в хорошей форме». Конечно, никогда нельзя отрицать, что артист сбросил вес для новой роли в своей 95-ой по счету кинокартине «Сердце Риты!» режиссера Романа Бровко, но общественность не верит в такие жертвы, по мнению людей, проблемы со здоровьем знаменитости очевидны.
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#Repost @emmanuil_vitorgan • • • • • • Впервые встретился в работе с актером Андреем Чернышевым! Замечательный актер! Спасибо режисеру Александру Тименко за совместную работу! Профессиональная команда @starmediafilm @star__media @gm_production @milevchich #кино #виторган #эммануилвиторган #лучшийфильм #лучшийактер
Надеемся, что Чернышов вскоре сделает публичное заявление и сообщит, что его самочувствию ничего не угрожает. Желаем Андрею отличного здоровья!
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г. Киев.Репетиция перед съёмками. «Странная любовь!» Актеры Эммануил Виторган и Андрей Чернышев , режисер Александр Тименко. Ген. Продюсер Влад Ряшин. STAR MEDIA. Агентство ГМ Продакшн. #ЭммануилВиторган #снимаетсякино #виторган #актеры #актер #андрейчернышев @gm_production @star__media