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Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Софья Капкова и другие на творческом вечере с Аллой Демидовой

Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Софья Капкова и другие на творческом вечере с Аллой Демидовой

Вчера вечером в Москве Надежда Оболенцева и Ирина Кудрина ждали гостей на очередное мероприятие "Клуба "418". Посвящено оно было актрисе Алле Демидовой, чье полное собрание сочинений было издано при поддержке интеллектуального клуба. Напомним, что легендарная актриса с 80-х годов выпускает и книги собственного авторства: размышления на тему актерской профессии, воспоминания о знаменитых коллегах и друзьях. На ее счету также книга "Ахматовские зеркала", посвященная Анне Ахматовой и ее "Поэме без героя".

Гостями вечера стали Светлана Бондарчук, Софья Капкова, Сати Спивакова, Виктория Манасир, Вика Газинская и, конечно, сама Алла Демидова, которая, впрочем, сначала предпочла появиться в зале инкогнито и, не привлекая внимания, послушать рассказы о себе. К слову, чтобы принять участие в вечере 84-летней Демидовой пришлось нарушить рекомендацию мэра Москвы Сергея Собянина, который на днях попросил людей старше 65 лет по возможности не выходить из дома и не посещать общественные места.


Алла Демидова
Светлана Бондарчук
Надежда Оболенцева
Сати Спивакова

На вечере вспоминали роли Демидовой в спектаклях "Гамлет" и "Вишневый сад", кинематограф 60-х, когда, по словам актрисы, мимо нее "ни один приличный сценарий не проходил", хотя от многих ролей ей приходилось отказываться, так как она была ведущей актрисой Театра на Таганке. Однако и на киноэкране Демидова запомнилась зрителями ролями в таких фильмах, как "Щит и меч", "Шестое июля", "Зеркало", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Настройщик" и многих других.


Софья Капкова
Виктория Манасир и Светлана Бондарчук
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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