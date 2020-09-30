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Свыше 7 млн школьников обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов

Свыше 7 млн школьников обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов

Свыше 7 миллионов школьников обеспечены горячим питанием, нет сигналов, что кто-то из детей его не получает, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства в режиме видеоконференции.

Министр отметил, что в рамках проекта по обеспечению учеников 1–4-х классов горячим питанием были модернизированы свыше 5 тысяч школьных столовых и около 10 тысяч пищеблоков. Он уточнил, что варианты меню заранее публикуются на сайтах школ.

«Мы ведем ежедневный мониторинг обращений. В день нам поступает порядка 50 звонков. По каждому обращению проводим адресную проверку и даем обратную связь родителям», – сказал Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах создается необходимая инфраструктура, оборудуются столовые и буфеты, налаживается система снабжения.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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