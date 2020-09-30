Туры на школьные каникулы почти распроданы

Анастасия Иванова

Курорты Краснодарского края, Крым и Турция возглавили топ направлений для отдыха клиентов туроператоров в период «длинных» осенних каникул у московских школьников. Об этом со ссылкой на результаты продаж туров на начало октября сообщают туроператоры. Большая часть туров уже раскуплены, но места еще есть.

На туристическом рынке отмечают: продажи туров на период осенних каникул идут отлично. Суммарное количество броней по ряду направлений заметно превышает объемы аналогичного периода прошлого года. Хороший спрос в период осенних каникул отчасти объясняется доступными ценами.

Традиционно едут отдыхать семьи с детьми, а также те туристы, которые решили устроить себе дополнительный к летнему отдых, либо те, кто не успел отдохнуть летом и те, кто ждал снижения цен. В топе спроса – Турция и черноморские курорты России, Абхазия.

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ТУРЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ РАСПРОДАНЫ

Турагенты активно обсуждают в профильных группах в соцсетях ажиотажный спрос на отдых в Турции на период осенних каникул. Распроданными оказались практически все путевки на даты с 3 по 10-11 октября с вылетом из Москвы, говорят опрошенные участники розничного рынка.

Эксперты поясняют, что сложившаяся ситуация характерна прежде всего для столицы, где школьные каникулы стартуют 3 октября. В остальной России будет всплеск в даты каникул в конце октября, поясняют в пресс-службе туроператора «Интурист».

Вчера, 29 сентября, стало известно о продлении школьных каникул на неделю – до 18 октября. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Решение связано с необходимостью снизить динамику распространения коронавируса.

По словам Алексана Мкртчяна, директора сети турагентств «Розовый Слон», продление каникул не изменит планов туристов, не станет причиной продления отдыха на зарубежных направлениях.

Продление каникул не изменит планов туристов, не станет причиной продления отдыха на зарубежных направлениях

«Большая часть туристов используют дополнительные дни школьных каникул по назначению: останутся дома», – говорит эксперт. Отдыхать на российских курортах, по словам экспертов, дольше тоже не будут.

«Изменения динамики продаж в связи с указом не ожидаем. Все-таки продление школьных каникул совпадает с ограничительными мерами», – отметили в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

К тому же те туристы, которые хотели полететь на отдых в дни школьных каникул, уже купили туры. Так, туры на турецкие курорты практически распроданы.

Туристы начали покупать туры на осенние каникулы в Турцию еще в феврале, а бум продаж пришелся на начало сентября, рассказывают в «Интуристе». Турция в октябре – это относительно невысокие цены в отелях, комфортная погода и теплое море.

ТУРЫ В ТУРЦИЮ НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ЕЩЕ ЕСТЬ, НО МАЛО

«Да, на некоторые даты чартеры заполнены на 100%. Один рейс из Москвы на 3 октября мы полностью закрыли, на второй рейс еще есть места. При этом места на лайнерах регулярных перевозчиков тоже еще есть, но по более высокими тарифам. Не составит труда забронировать тур на чартере, если немого сместиться по датам. Например, вылетать в середине каникулярной недели», – рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

В компании ANEX Tour подтверждают: большая часть мест на рейсах с вылетом 3 октября уже продана.

«Помимо школьных каникул нужно отметить, что сезон в этом году был отложенный и туры бронируются активно, особенно это касается туристов, которые по понятным причинам не смогли воспользоваться своими заявками. В Турцию еще можно купить тур по направлениям Анталия и Бодрум, но мест мало. Мы ожидаем, что они продадутся в ближайшие пару дней», – говорят в ANEX Tour.

Те туристы, которые хотели полететь на отдых в дни школьных каникул, уже купили туры. Так, туры на турецкие курорты практически распроданы.

Аналогично обстоят дела и у TUI Россия. В компании рассказали, что туры практически раскуплены. Ажиотаж, по мнению представителя туроператора, вызван ограниченностью зарубежного отдыха. Более того, такая картина спроса наблюдалась и в прошлом году. Это традиционно высокие даты.

Довольны продажами Турции и в TEZ Tour. Наибольшим спросом у клиентов компании пользуются туры в Турцию. Особенно востребованы отели категории 5*, которые выбирают порядка 80% клиентов на направлении. Практически половина всех продаж приходится на туры продолжительностью 10 дней.

Около 50% путешественников отправляются на турецкие курорты с детьми. Наиболее популярны у наших соотечественников отели Аланье, в основном благодаря наиболее демократичной ценовой политике, далее следуют Кемер и Белек. Стоимость недельных туров на направлении с заездами в октябре начинается от 22,8 тыс. руб. на человека при двухместном размещении в отеле категории 5* на «все включено», рассказали в пресс-службе туроператора.

В целом, по словам экспертов, объемы продаж не превышают прошлогодних за аналогичный период. Тогда продажи очень радовали туроператоров, они оценивали их рост в 20-30%.

Все отели в период осенних каникул-2019 вставали на стоп. В этом году места в отелях есть, тогда как чартеры раскуплены. Конечно, речь идет не о бюджетных гостиницах с оптимальным соотношением цены и качества. Сейчас доступны к размещению преимущественно отели высокой категории и самые дорогие типы номеров, рассказывают в «Интуристе». В выборе туристов лидируют отели 3-5*.

ТУРИСТЫ С ДЕТЬМИ АКТИВНО ЕДУТ НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ НА ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ РОССИИ

Что касается внутрироссийских направлений, то вне конкуренции на осенние каникулы – черноморские курорты. В первую очередь это Сочи, Анапа, Крым. По объемам турпотока российские направления превосходят турецкие курорты.

«Глубина продаж Юга России на протяжении всего летнего сезона показывала низкую динамику. Сентябрь не стал исключением. Порядка 70% сентябрьских продаж – это туры с низкой глубиной. Около 20% бронировали туры на октябрь и порядка 5% новогодние даты/зиму», – рассказали в Национальном туроператоре АЛЕАН.

У него 65% продаж приходится на курорты Краснодарского края, 13,5% у Крыма, Абхазия – 10,3%, прочие направления, включая экскурсионные туры - 13,2 %.

Вне конкуренции на осенние каникулы – черноморские курорты. В первую очередь это Сочи, Анапа, Крым. По объемам турпотока российские направления превосходят турецкие курорты.

Туроператоры говорят о хороших продажах, превышающих прошлогодние значения. «Рост бронирований российских курортов в сентябре составил 62% к аналогичному периоду прошлого года. По октябрю мы тоже рассчитываем выйти на хорошие результаты.

«Продажи туров в Сочи на осенние каникулы нас радуют. Бронирования шли активно. Места на рейсы в Сочи еще есть», – рассказали в пресс-службе ANEXTour.

«Да, продажи туров на черноморские курорты идут хорошо. У туристов есть возможность отдохнуть по приемлемым ценам. Но при этом ажиотажа нет, дефицита мест в отелях нет тоже», – говорит Алексан Мкртчян.

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ ХОРОШИЙ СПРОС НА ОСЕННИЙ И ЗИМНИЙ СТАМБУЛ

Также традиционно высоким спросом в октябре, по словам экспертов, пользуются экскурсионные туры в Стамбул. «У нас они представлены на регулярных рейсах. Наиболее популярной программой у клиентов является «Золотое кольцо Турции»», – рассказали в TEZ Tour.

Стамбул, по мнению Алексана Мкртчяна, имеет все шансы стать хитом зимнего сезона. Конечно, если не будут открыты страны Юго-Восточной Азии и Карибы.

«На фоне ограниченных объемов перевозки на открытых зимних пляжных направлениях, высоких ценах, туристы в зимнем сезоне вновь обратят свой взор на Турцию. Повышенным спросом будет пользоваться не пляжная Турция, а экскурсионная. Средняя цена трехдневного тура на чартере в Стамбул – около 20 тыс. руб. Стамбул заменит туристам европейские направления, которые любили посещать российские туристы в зимний сезон в рамках сити-брейков», – рассказал эксперт.

Стамбул имеет все шансы стать хитом зимнего сезона. Конечно, если не будут открыты страны Юго-Восточной Азии и Карибы.

Напомним, впервые на российском рынке чартерную программу в Стамбул поставил в прошлом году туроператор «Интурист». С планами по Стамбулу на этот год туроператор пока не определился. «Мы ожидаем избыток регулярных рейсов в Стамбул», – сообщили в компании.

Чартерная цепочка в Стамбул туроператора PEGAS Touristik стартует 1 октября. Туроператор TUI Россия впервые ставит собственную полетную программу из Москвы в Стамбул с 26 октября.

В целом туроператоры отмечают не только высокий спрос на осенние каникулы и хорошие объемы летних продаж, но и прогнозируют положительную динамику на зимний сезон.

КАК ПРОДАЮТСЯ ТУРЫ В ЕГИПЕТ, ОАЭ И МАЛЬДИВЫ НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Продажи ОАЭ и Мальдив, Египта, по словам экспертов из многопрофильных туроператоров, пока скромные. «В Дубай и на Мальдивы есть бронирования, но в основном они приходят от взрослых туристов, без детей. Кроме того, из-за сокращенных объемов перевозки их не так много», – рассказывают в «Интуристе».

«Вопреки активным пожеланиям со стороны наших соотечественников по открытию популярных туристических направлений, спрос на отдых в Египте, ОАЭ и на Мальдивах в настоящий момент достаточно скромный», – соглашаются с коллегами в компании TEZTour.

Спрос на отдых в Египте, ОАЭ и на Мальдивах на осенние каникулы в настоящий момент достаточно скромный

Больше всего бронирований у клиентов туроператора приходится на туры в Египет через Каир.

«Для повышения интереса к отдыху в стране и привлечения туристов в пост-карантинный период египетские отели предоставляют максимальные скидки на проживание. Кроме этого, большинство объектов подтверждают перенос туров, вылеты по которым невозможны из-за карантинных мер, на 2021 год на максимально лояльных условиях. Стоимость туров с проживанием в отеле категории 4* на «все включено» на 7 ночей в бархатном сезоне 2020 начинается от 56 тыс. руб. на человека», – пояснили в TEZ Tour.