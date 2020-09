У Дмитрия Шепелева был роман с Максимом Галкиным

View this post on Instagram

Понятно, конечно, что раньше или позже жизнь вернется на привычный круг. Будут и рестораны и поцелуи. И никаких масок. И никакого страха. Яркая сторона жизни всегда заманчива и быстро помогает забыть старое неприятное. И совсем другое заставить себя после вынужденных каникул снова действовать, забыть про лень, заставить себя сбросить накопившийся жирок и опять набрать крейсерскую скорость. Ясно ведь, что подобные экстренные торможения, они совсем не на пользу. Остается только с восторгом сказать о тех, кто не смотря на обстоятельства не сбрасывает скорость и продолжает свой путь. Всё будет хорошо, ребята! P.S. На фотографии новый вождь детского энтертейнмента