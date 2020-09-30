У Дмитрия Шепелева был роман с Максимом Галкиным

Анастасия Иванова

Портал Peopletalk поделился интервью с Дмитрием Шепелевым, в котором тот рассказал о самых нелепых слухах о себе. Муж Фриске признался, что не выискивает посты в сети о своей персоне, но все равно знает обо всех сплетнях, ведь окружающие рассказывают их ему сами, чтобы посмеяться или убедиться, что информация не является достоверной. Самым «дурацким» слухом, по мнению Дмитрия, является история о его романе с Максимом Галкиным, мужем Примадонны.

«А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна! Представьте степень моей растерянности»,

— начал пояснение Шепелев.

Помимо этого Диму попросили поделиться и неловкими ситуациями, происходящими в реальной жизни, что заставило его вспомнить случай из детства.

«Самый неловкий момент в жизни… Когда мне было 10 лет, я рассматривал учебник по анатомии для детей, а когда ко мне подошли, я произнес: «А вот у меня совсем не так». Поднял глаза и понял, что это не мама, а чужая женщина»

Позднее Дима немного рассказал о своих чертах характера и заявил, что он — человек честный, никогда не брал взятки. Интересно, почему звёздный гость решил сделать на этом акцент? Не для того ли, чтобы оправдаться после унизительного комментария Леры Кудрявцевой на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»?

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