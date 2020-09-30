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У Дмитрия Шепелева был роман с Максимом Галкиным

У Дмитрия Шепелева был роман с Максимом Галкиным

Портал Peopletalk поделился интервью с Дмитрием Шепелевым, в котором тот рассказал о самых нелепых слухах о себе. Муж Фриске признался, что не выискивает посты в сети о своей персоне, но все равно знает обо всех сплетнях, ведь окружающие рассказывают их ему сами, чтобы посмеяться или убедиться, что информация не является достоверной. Самым «дурацким» слухом, по мнению Дмитрия, является история о его романе с Максимом Галкиным, мужем Примадонны.


«А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна! Представьте степень моей растерянности»,

— начал пояснение Шепелев.

Помимо этого Диму попросили поделиться и неловкими ситуациями, происходящими в реальной жизни, что заставило его вспомнить случай из детства.

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Понятно, конечно, что раньше или позже жизнь вернется на привычный круг. Будут и рестораны и поцелуи. И никаких масок. И никакого страха. Яркая сторона жизни всегда заманчива и быстро помогает забыть старое неприятное. И совсем другое заставить себя после вынужденных каникул снова действовать, забыть про лень, заставить себя сбросить накопившийся жирок и опять набрать крейсерскую скорость. Ясно ведь, что подобные экстренные торможения, они совсем не на пользу. Остается только с восторгом сказать о тех, кто не смотря на обстоятельства не сбрасывает скорость и продолжает свой путь. Всё будет хорошо, ребята! P.S. На фотографии новый вождь детского энтертейнмента

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«Самый неловкий момент в жизни… Когда мне было 10 лет, я рассматривал учебник по анатомии для детей, а когда ко мне подошли, я произнес: «А вот у меня совсем не так». Поднял глаза и понял, что это не мама, а чужая женщина»

Позднее Дима немного рассказал о своих чертах характера и заявил, что он — человек честный, никогда не брал взятки. Интересно, почему звёздный гость решил сделать на этом акцент? Не для того ли, чтобы оправдаться после унизительного комментария Леры Кудрявцевой на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»?

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По материалам: popcake.tv

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