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У Юрия Луценко оказалось онкологическое заболевание

У Юрия Луценко оказалось онкологическое заболевание

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Экс-генпрокурор Юрий Луценко, оставивший свой пост в конце лета прошлого года, сообщил, что перенес онкологическую операцию.

«В день Веры, Надежды и Любови (30 сентября, — Авт.) завершился хирургический этап моей онкоболезни. Спасибо украинским и немецким врачам», — пишет =AZXllpkXA8XsYgOERqpxy615QIBEr5E4mIaMA3AMnV-Hu2ahZ-yWIaPlt0N2kgvu4POGQRMR1GjQRVMqJTQ_-Znsj1k12amBGnp_-3vZLwXCallLLqkf_TcBYVV-cx13RXM&__tn__=%2CO%2CP-R]Юрий Луценко на своей страничке в соцсетях и добавляет, что перенес длительную операцию: «Позади и восемь часов операции, и дни боли. Впереди — химиотерапия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», супруга Юрия Луценко Ирина Луценко через несколько месяцев после прохождения в Верховную Раду сдала депутатский мандат из-за состояния здоровья.

Фото со странички Юрия Луценко в соцсетях.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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