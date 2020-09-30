У Юрия Луценко оказалось онкологическое заболевание

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Экс-генпрокурор Юрий Луценко, оставивший свой пост в конце лета прошлого года, сообщил, что перенес онкологическую операцию.

«В день Веры, Надежды и Любови (30 сентября, — Авт.) завершился хирургический этап моей онкоболезни. Спасибо украинским и немецким врачам», — пишет =AZXllpkXA8XsYgOERqpxy615QIBEr5E4mIaMA3AMnV-Hu2ahZ-yWIaPlt0N2kgvu4POGQRMR1GjQRVMqJTQ_-Znsj1k12amBGnp_-3vZLwXCallLLqkf_TcBYVV-cx13RXM&__tn__=%2CO%2CP-R]Юрий Луценко на своей страничке в соцсетях и добавляет, что перенес длительную операцию: «Позади и восемь часов операции, и дни боли. Впереди — химиотерапия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», супруга Юрия Луценко Ирина Луценко через несколько месяцев после прохождения в Верховную Раду сдала депутатский мандат из-за состояния здоровья.

Фото со странички Юрия Луценко в соцсетях.