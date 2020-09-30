В 49 школах Псковской области созданы центры «Точка роста» – Александр Седунов

Алексей Вольцев

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» созданы в 49 школах Псковской области, сообщил председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Об этом он заявил в прямом эфире нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда», в рамках которого эксперты обсудили перспективы развития центров «Точка роста».

Глава комитета уточнил, что в прошлом году таких школ насчитывалось восемь.

«Мы связали наши школы с «Кванториумом» Пскова, сейчас запускается «Кванториум» в Великих Луках. Создание сетевых пространств – одно из самых важных направлений, которые будут пронизывать наши «Точки роста» и наши образовательные учреждения. Оборудование мы приобретали централизованно. Оно было поставлено изначально во время конкурсных процедур», – отметил Александр Седунов.

Он добавил, что в следующем году планируется открытие 21 «Точки роста», также создание центров продолжится и в 2022 году.

«Для нас важно, чтобы было единое по всей области информационное и учебное пространство», – уточнил Александр Седунов.