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В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылись пять центров «Точка роста»

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылись пять центров «Точка роста»

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии открылись пять центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», сообщает пресс-служба Администрации Чегемского района.

Центры созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

Центры оснастили современным оборудованием: 3D-принтерами, квадрокоптерами, манекенами, шлемами виртуальной реальности, локациями для коворкинга и шахматной гостиной.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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