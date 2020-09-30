В Грузии заявили, что запретили транзит оружия в Армению и Азербайджан
Власти Грузии решили запретить транзит оружия через свою территорию в Армению и Азербайджан. Об этом сообщил 29 сентября глава комитета обороны и безопасности парламента страны Ираклий Сесиашвили.
По его словам, обе стороны согласились с позицией Тбилиси.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что Турция отправила через территорию Грузии, которая предоставляет воздушные военные коридоры турецким самолетам, свой спецназ в Азербайджан, кроме того, утверждалось, что из Сирии через воздушное пространство Грузии перебрасываются боевики в Азербайджан.
Сесиашвили напомнил, что Тбилиси призывает к прекращению боевых действий и урегулированию конфликта с помощью переговоров.