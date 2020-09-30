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В Грузии заявили, что запретили транзит оружия в Армению и Азербайджан

В Грузии заявили, что запретили транзит оружия в Армению и Азербайджан

Власти Грузии решили запретить транзит оружия через свою территорию в Армению и Азербайджан. Об этом сообщил 29 сентября глава комитета обороны и безопасности парламента страны Ираклий Сесиашвили.

По его словам, обе стороны согласились с позицией Тбилиси.

«Речь о возможности использования территорий Грузии какой-либо страной для транзита и в собственных военных интересах. Мы на это говорим жесткое нет. Об этом знают наши соседи, которые с уважением относятся к этой позиции», — цитирует Сесиашвили Первый канал Грузии.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что Турция отправила через территорию Грузии, которая предоставляет воздушные военные коридоры турецким самолетам, свой спецназ в Азербайджан, кроме того, утверждалось, что из Сирии через воздушное пространство Грузии перебрасываются боевики в Азербайджан.

Сесиашвили напомнил, что Тбилиси призывает к прекращению боевых действий и урегулированию конфликта с помощью переговоров.

«У Грузии нейтральные позиции в отношении этого конфликта по понятным причинам, так как у нас особые добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией», — заключил Сесиашвили.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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