В Испании задержали россиян за перевозку 35 тонн гашиша на элитных яхтах

Вадим Карасев

Испанская полиция изъяла свыше 35 тонн гашиша с элитных яхт, которые использовались для провоза наркотиков на территорию страны. Среди задержанных есть в том числе и россияне.

Как сообщается на сайте ведомства, всего по делу проходят девять человек, обладающих российскими и болгарскими паспортами. Преступникам принадлежали яхты, которые в течение пяти дней привезли в страну 30 тонн наркотиков. Еще пять тонн гашиша удалось конфисковать весной.

В общей сложности в рамках дела конфисковано шесть яхт общей стоимостью до 5 млн евро. Ведется поиск дополнительных технических средств злоумышленника и других фигурантов дела. Расследование и спецоперация по изъятию стали возможны, благодаря помощи полицейских из Британии, Болгарии, Италии, Греции и Нидерландов.