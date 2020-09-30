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В Испании задержали россиян за перевозку 35 тонн гашиша на элитных яхтах

В Испании задержали россиян за перевозку 35 тонн гашиша на элитных яхтах

Испанская полиция изъяла свыше 35 тонн гашиша с элитных яхт, которые использовались для провоза наркотиков на территорию страны. Среди задержанных есть в том числе и россияне.

Как сообщается на сайте ведомства, всего по делу проходят девять человек, обладающих российскими и болгарскими паспортами. Преступникам принадлежали яхты, которые в течение пяти дней привезли в страну 30 тонн наркотиков. Еще пять тонн гашиша удалось конфисковать весной.

В общей сложности в рамках дела конфисковано шесть яхт общей стоимостью до 5 млн евро. Ведется поиск дополнительных технических средств злоумышленника и других фигурантов дела. Расследование и спецоперация по изъятию стали возможны, благодаря помощи полицейских из Британии, Болгарии, Италии, Греции и Нидерландов.

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По материалам: uposters.ru

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