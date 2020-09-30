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В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят перспективы развития «Точек роста»

В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят перспективы развития «Точек роста»

30 сентября в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Точки роста: опыт создания и развития».

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения на базе школ в селах и малых городах. В «Точках роста» дети могут осваивать программы по самым разным профилям, развивая свои цифровые навыки, погружаясь в естественно-научные, технические или гуманитарные направления. Как это происходит на практике? Как выглядят «Точки роста» в регионах? Об этом пойдет речь в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Гости эфира:

Александр Седунов, председатель Комитета по образованию Псковской области;

Нина Столбовская, директор Кощеевской школы Корочанского района Белгородской области;

Наталья Маркушева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы с. Ягодное, Самарская область;

Любовь Чижова, директор Приморской школы с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Семенова П.А., Волгоградская область.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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# Общество
По материалам: edu.ru

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